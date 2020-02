Comisionada ITAIT Niega estar inhabilitada

Cd. Victoria, Tam.- El miércoles rindieron protesta los candidatos a comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas seleccionados por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso local, esto, a pesar de que el Comité Directivo del Partido del Trabajo dio a conocer que acudiría ante los tribunales para impugnar esa resolución.

Los comisionados que tomaron protesta son: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla para un periodo de siete años, Rosalba Ivette Robinson Terán para cinco y Humberto Rangel Vallejo para tres.

"Me voy a apegar a los lineamientos que rigen al Instituto, yo voy a trabajar en base a ellos y no veo el porqué de las críticas", dijo la comisionada Dulce Adriana Rocha, "siempre he sido una persona de valores y siempre me he regido en eso en los lugares en los que yo he desempeñado mi trabajo y a eso me voy a apegar, a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia".

La dirigencia estatal del PT acusó a la comisionada Rocha Sobrevilla de contar con una trayectoria partidista. Fue secretaria general del Partido Acción Nacional en Tamaulipas del 19 de febrero al 25 de marzo de 2018, posteriormente ocupó la Secretaría de Vinculación en ese Comité Directivo Estatal; sin embargo, aseguró que su militancia partidista no es un impedimento para ocupar la titularidad del ITAIT.

"Mi pasado y mi presente todo mundo lo sabe, yo no estoy ocultando nada, creo que un currículum cuando participas te apegas a lo que marca la convocatoria entonces te piden experiencia en el tema, te apegas a lo que puedes cumplir para poder participar", mencionó, "si podemos hablar de Transparencia y una verdadera Rendición de Cuentas estamos hablando de que hay un verdadero acceso para toda la ciudadanía, los invito a que estén informados, a que se capaciten".

Rosalba Ivette Robinson por su parte se ha desempeñado como coordinadora general del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en el Sistema DIF Tamaulipas, y Humberto Rangel Vallejo fue diputado local durante la LXIII Legislatura local.