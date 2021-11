Comercios apuestan a ventas por Internet

Desde 2020, con la pandemia, grandes cadenas como Walmart y Target cerraron en Thanksgiving, rompiendo un esquema que habían aplicado en los últimos años: abrir el día en que los estadounidenses celebran con reuniones familiares la gratitud al Creador y a su entorno íntimo por las bendiciones recibidas en el año.

"Me parece mejor esta nueva dinámica de venta, porque así la gente no se amontona ni se pelea por adquirir un artículo como pasaba antes", dijo Catalina Gallardo, quien al igual que muchos consumidores, encargó por internet un televisor para luego recogerlo en la tienda.

Al igual que ella, miles de consumidores optaron por ese sistema de compras para evitar ingresar a los establecimientos comerciales y enfrentar multitudes.

En tiendas como Target, Walmart y Best Buy, donde tradicionalmente la gente se instalaba en carpas y dormía durante tres o cuatro días en las banquetas contiguas a los comercios para aprovechar las ofertas, el panorama cambio radicalmente y esa imagen urbana despareció por la noche del jueves, fulminando la usanza.

Sin embargo, a nivel nacional y de acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, se prevé que los estadounidenses romperán los récords de ventas navideñas anteriores, gastando hasta 859 mil millones, o un 10.5 por ciento más que en 2020.

Los analistas consideran que los compradores se sienten más cómodos regresando a las tiendas y están flexionando su poder adquisitivo con ventas en línea que podrían superar los 226 mil millones.

En total, se dijo, el estadounidense promedio gastará alrededor de mil dólares este 2021 en regalos, decoraciones, comida y otras compras relacionadas con las fiestas: Acción de Gracias y Navidad.

Según datos de los economistas, estas presiones han dejado al 88 por ciento de los estadounidenses con un alto nivel de preocupación por la inflación, según una encuesta de Country Financial.

Aun así, desde el inicio de esta semana, que marcó el comienzo de la temporada de compras navideñas, las empresas minoristas experimentaron un tercer aumento mensual, con un incremento del 1.7 por ciento en el mes de octubre, según la Oficina del Censo a nivel local.

Y es que con un poco de confianza y seguridad, los comerciantes indican que poco a poco las ventas han vuelto a la normalidad desde marzo del 2019, fecha en que se decretó la pandemia del coronavirus.

"La gente ya está saliendo y lo vemos reflejado en nuestras tiendas que gracias a Dios ya entran y salen los compradores", dijo un comerciante dedicado a la venta de ropa para damas.

La Federación Nacional de Minoristas prevé que casi dos millones de personas más que el año pasado comprarán desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday.

CIERRAN AYER, REABREN HOY

Decenas de tiendas minoristas no abrieron ayer jueves Día de Acción de Gracias, pero hoy a temprano reabren para recibir a sus clientes, entre ellos: Academy Sports, Outdoors Ace Hardware, Apple At Home, Banana Republic, Barnes & Noble, Bath & Body Works, Bed Bath & Beyond, Best Buy, Burlington, Conn´s, HomePlus y Costco Wholesale Club.

También Dick´s Sporting Goods, Dillard´s, Forever 21, GameStop Gap, Guitar Center, H&M´ Hobby Lobby, Home Depot, HomeGoods, Jared, J.C. Penney, Joann Stores, Kay Jewelers, Kohl´s, Lowe´s, Lids, Macy´s, Marshalls, Michaels, Nordstrom Rack Office, Depot and OfficeMax, Target y Walmart, entre otras.