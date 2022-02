Colin Farrell vive intensa paternidad

AHORA VIVE EL PRESENTE

"A veces me preocupo por tanta pend. que no reparo en lo bello de los momentos que vivo. Me ocupo demasiado en el futuro, me ocupo demasiado en el pasado, y debo dejarlo pasar. Mis hijos son mi presente", manifestó el actor, que interpretará a El Pingüino en la nueva entrega de Batman.

"Con ellos me siento desafiado a ser cada día una mejor persona, son mi principal motivación. Son el eje que me da centro, y a eso le sumo que trabajo sólo en lo que me gusta. ¡Lotería! Soy afortunado", señaló Farrell.

EN SUNDANCE

Esta semana, el "ex galán rebelde del cine" conversó virtualmente sobre sus vástagos y proyectos recientes, como la película After Yang, estrenada en el Festival de Cine de Sundance.

"He hecho todo tipo de proyectos, porque me enriquecen y me desafían. Acción, drama, comedia, a todo le encuentro interés, y en After Yang, dirigida por Kogonada, me sentí maravillado por el planteamiento, por la reflexión sobre la familia y la dependencia con la tecnología", expresó el irlandés de 45 años.

Este largometraje expone a una pareja que contrata a un androide para que cuide a su hija adoptiva, y todo se descuadra cuando éste se descompone.

APRENDE Y VALORA

"Por medio de Kogonada, me volví a hacer muchos cuestionamientos y llegué a muchas conclusiones. La vida es bella, es feliz, pero también es triste y es frustrante. No podemos tenerlo todo, la vida es un cúmulo de experiencias y es nuestra obligación equilibrarlas", dijo.

"Conversar con Kogonada es un viaje de aprendizaje y reconocimiento. Tenía unos sentimientos muy intrusivos hacia mí por su culpa. Quería comprenderme y valorar todo lo que tengo. Me parece que es un filósofo natural con una idea audiovisual muy, muy profunda", agregó.

En After Yang, que se vislumbra será promovida para la temporada de premiaciones del 2023, Colin hizo de "padre" de Emma Tjandrawidjaja.

En la pantalla de After Yang, el actor de El Sacrificio del Ciervo Sagrado y La Langosta se atreve a hacer lo que casi nunca ante las cámaras: baila dance hip hop con el elenco, en una introducción a la historia coreografiada por Celia Rowlson-Hall.

"No me imaginaba haciéndolo, y fue algo fascinante. Me encanta ese baile y eso que hicimos todos", concluyó.