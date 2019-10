¡Cinco al hilo!

De la mano del corredor suplente, Latavius Murray, Santos de Nueva Orleans obtuvo su quinta victoria de la temporada al vencer 36-25 a Osos de Chicago en el Soldier Field de esta ciudad, en acciones de la semana siete de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Murray consiguió 150 yardas desde la línea de golpeo en 27 acarreos y cinco recepciones para dos anotaciones. En los últimos cuatro encuentros, las yardas desde la línea de golpeo de Murray han aumentado gradualmente (vs Seattle, 2; vs Dallas, 20; vs Tampa Bay, 34; vs Jacksonville, 79).

Los primeros puntos en el marcador fueron gracias un despeje de Pat O´Donnell bloqueado en la zona de anotación y que él mismo sacó de la zona. Dicha acción ameritó un castigo y les otorgó el safety a los visitantes que se ponían al frente 2-0.

Después del pase de anotación de Bridgewater con Josh Hill, Cordarrelle Patterson regresó la patada de salida 102 yardas hasta la zona de anotación para acercar el encuentro 9-7. Eddy Pineiro anotó un gol de campo para poner adelante a Osos 10 a 9.

Santos anotó 27 puntos sin respuesta al marcar en cinco de sus 10 ofensivas tras encontrarse abajo en el marcador al inicio del segundo cuarto. En dos de las 10 series ofensivas, el pateador Wil Lutz falló intentos de goles de campo, de 52 y 42 yardas.

Además de la anotación en el regreso de patada, Patterson recuperó una patada corta en el último cuarto. Después de esa recuperación, Osos se acercó en el marcador 25 a 36, tras una anotación de Trubisky y Javon Wims.