Chocan por dirigencia de agrupación elbista

Ciudad de México.

Redes Sociales Progresistas (RSP), agrupación política ligada a la exdirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, que busca su registro como partido político, está dividida por la disputa de su dirigencia.

En la batalla por la cúpula está, por un lado, Fernando González, yerno de Gordillo y comisionado nacional de RSP, y por otro Iván Peña Neder, quien se ostenta como presidente legítimo y acusa una tradición de la familia de la maestra para hacerlo a un lado.

González ya desconoció la dirigencia de Peña Neder, en tanto que éste ha anunciado una batalla legal para mantenerla y no permitir que el "núcleo corporativo" elbista se apropie de la misma.

En un evento de adhesión de la agrupación Expresión Liberal Democrática, que también buscaba su registro, a RSP, Peña Neder afirmó que la mayoría de los asociados de la agrupación apoyan su presidencia, por lo que no va permitir que le sea "arrebatada".

"La gente no se traiciona a sí misma, la familia específica de Elba Esther Gordillo no puede dirigir las RSP, Fernando se ha vuelto inviable porque nunca ha tenido ni trabajo ni representación más allá del núcleo específico del magisterio, que es minoría en ese gremio para tratar de adueñarse de un proyecto que no les pertenece", expresó.

"Con seguridad Fernando González habrá de declararse presidente de la asociación civil porque arteramente falsificó un acta o modificó un acta de asamblea en un estado de la República con algún notario que se haya prestado a alguna maniobra ilegal. Están haciendo oscuras y traperas maniobras legales para declarar que tienen el control de la organización".

RSP, que tiene sus bases en el magisterio, ha cumplido con 13 de las 20 asambleas estatales que marca la ley, y ya cuenta con 150 mil afiliados, de los 234 mil que requiere para convertirse en partido político. Su objetivo es estar en las planillas de 2021.

El choque entre las dos corrientes, que tiene su origen en la intención de Gordillo de controlar la dirigencia, ya provocó la cancelación de asambleas estatales de la agrupación, necesarias para su registro.

"No nos vamos a arredrar frente a la amenaza y la persecución, lo digo claro, las RSP van a ser partido político y van a ser partido político sin esa familia que ha traicionado sistemáticamente los intereses del pueblo de México", agregó Peña Neder.

"El mensaje que yo les mandaría es no de vale robarse lo que no es propio, la batalla no está en tener amigos notarios en Veracruz, (...) preguntemos a los afiliados de las RSP si quieren a la maestra Elba Esther Gordillo, a Fernando González y a René Fujiwara al frente de la organización".