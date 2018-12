Cesan a dos mujeres Tránsito por extorsión

Tampico, Tam.

El alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, informó que de acuerdo a la política que se maneja en la actual administración, no se perdonará ningún acto de ese tipo, por lo que no hay perdón.

Y es que señala que desde el inicio de la administración se les aumentó el sueldo a los elementos, incluyendo a los jefes de áreas de la secretaría de Tránsito y Vialidad.

"Les aumentamos el sueldo de ocho a doce mil pesos a los agentes de Tránsito y a los jefes de diez a 14 mil pesos libres, sabemos que es un salario bastante oneroso para que también le piensen dos veces si quieren hacer algo indebido porque serán inhabilitados de por vida", exclamó.

Lanzó un llamado a los demás agentes viales, así como a funcionarios de otras áreas, a que se conduzcan con honestidad, toda vez que de encontrar alguna irregularidad, de inmediato serán dados de baja.

Jesús Nader dijo que hasta el momento no ha recibido quejas en contra de los elementos de vialidad sólo hace mes y medio cuando dos mujeres agentes viales fueron dadas de baja por no acatar los lineamientos del gobierno actual, "no estamos perdonando nada, a varios se les ha dado de baja algunos porque no pasaban el examen".