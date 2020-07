Certifican espacios sin Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO

Incluso, a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el International Well Building Institute creó la certificación "Well health and safety rating", que busca determinar que los edificios, tanto residenciales, comerciales, como oficinas o escuelas, son seguros para reocuparse.

Ulises Treviño, director general de Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA), explicó que esta subcertificación, elaborada entre especialistas médicos y de la construcción, busca sumar tanto a administradores como a usuarios, para revisar procedimientos de limpieza y desinfección. "Este nuevo sistema, el Well health and safty, responde a esta coyuntura particular de tener espacios que queremos se encuentren en las mejores condiciones para poder recibir nuevamente a usuarios", comentó el especialista. "Va a revisar específicamente cuatro puntos, que son políticas operativas, protocolos de mantenimiento, planes de emergencia e involucramiento y educación en los grupos de interés".

Juan Carlos Baumgartner, socio fundador de Space, detalló que el sello "Covid-free", creado bajo un consenso internacional, pero aplicable a todo el mundo, también busca responder sobre cómo deber ser el espacio físico, así como normas de higiene y hasta cambio de hábitos en la operación laboral como a la hora de hacer juntas. "Hay temas que tienen que ver con ventilación y aire acondicionado, la ventilación natural es una maravilla, pero muchos espacios de oficina no la tienen, por lo que hay que hacer una revisión", comentó Baumgartner. "Otra de las categorías tiene que ver con materiales, por ejemplo, el acero inoxidable resulta ser un material en el que el virus vive mucho tiempo, y por otro lado está en muchos espacios públicos, por ejemplo las jaladeras de las puertas". Consideró que recomendaciones emitidas por autoridades sanitarias y laborales para los espacios de oficinas como la distancia de 1.5 metros, dispensadores de gel, entre otras medidas, son un buen arranque, pero hace falta agregar más.

En tanto, Treviño consideró que un reto adicional es garantizar que, además de la casa y el centro de trabajo, los traslados de los trabajadores, sobre todo los que viajan en transporte público, sean seguros, lo cual es responsabilidad tanto de empleadores como de colaboradores. Otro reto que ambos especialistas resaltaron es la necesidad de organismos acreditados que puedan validar las medidas.