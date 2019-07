Cerrarán en octubre el Penal del Topo Chico

Monterrey, N.L.

El próximo mes de octubre será cerrado definitivamente el penal del Topo Chico, y en su lugar será construido un gran parque, aseguró el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, durante una reunión con mujeres empresarias.

"El Bronco" señaló que cuando decidió dejar la gubernatura para irse de candidato a la presidencia de la República, muchos se enojaron, pero los resultados de la competencia es que puede hablarle al presidente Andrés Manuel López Obrador "de tú a tú, y me escucha; me tiene respeto", y si quieren comprobarlo, agregó, "vayan al resto de los estados y pregúntenle a los gobernadores".

Expuso Rodríguez Calderón que el presidente trata bien a él y a Nuevo León, por eso dijo: "vamos a tener la presa (Libertad), ya vamos a sacar los trenes de la ciudad. En octubre salen 20 de 29 trenes de la ciudad, (y) tendremos una vialidad más tranquila".

Aseguró: "en octubre cerramos también definitivamente el penal del Topo Chico, ya no habrá más penal porque estamos construyendo uno nuevo con dinero de los ahorros que hemos hecho en el gobierno, y un penal de primer mundo, también, estará terminado en octubre", declaró el mandatario estatal.

En este sentido, cabe destacar que el gobernador ha mencionado anteriormente que los reclusorios de Apodaca y Cadereyta tendrán ampliaciones.

En cuanto a los terrenos del penal del Topo Chico, dijo "El Bronco", "vamos a hacer un gran parque para esa zona, para que los niños vayan, jueguen, que las familias vayan y disfruten ese lugar que nos ha causado muchos problemas".

Declaró que en el nuevo penal, los presos van a tener control y, además, por primera vez -hace unos meses-, "se sacó a todas las mujeres a una nueva instalación, -donde estaban los menores infractores-. Ya lo hicimos y no pusimos un solo spot (para anunciarlo)", remarcó.

Previamente, Adriana Oropeza Tijerina, quien habló en representación de las mujeres empresarias, señaló que tres de cada cinco medianas y pequeñas empresas que se inician en Nuevo León, están lideradas por mujeres, y encabezan el 20% de los negocios formales.

El gobernador ofreció proponerle al presidente López Obrador, que dentro del programa Jóvenes construyendo el futuro, haya también "Mujeres construyendo el futuro", para que ese tipo de becas se otorguen específicamente a mujeres que se capaciten en empresas de mujeres.

A la vez se comprometió que por parte del gobierno estatal, se buscaría exentar del Impuesto Sobre Nómina, además del pago de algunos trámites gubernamentales, para empresas de mujeres de nueva creación.

Al final en entrevista, "El Bronco" respondió que a él también le gustaría desaparecer el Congreso, porque gasta mucho presupuesto sin ofrecer resultados, ante la propuesta del coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, de que se elimine la Coordinación Ejecutiva del gabinete, tras la renuncia de Waldo Fernández a dicho puesto.

Declaró que provisionalmente estará al frente Gerardo Guajardo, "que le sabe y le entiende", pues si propone al Congreso que lo nombre formalmente, van a decir que lo quiere hacer candidato, pues así dijeron cuando nombró a Waldo Fernández.

"Yo no quiero que absolutamente nadie del gobierno se distraiga, que quiere ser candidato", eso ellos lo decidirán a su tiempo, "ahorita no quiero a nadie del gobierno distraído en eso, somos un gobierno independiente, no somos un gobierno de partido, yo no tengo obligación de generar candidatos, ni lo haré, seré el único gobernador de todo México que no me voy a meter en la decisión electoral del 2021, me voy a mochar el dedo", concluyó "El Bronco".