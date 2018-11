Cerca 'Chicharito' de su mejor nivel

Londres, Inglaterra

Luego de ser poco más de un mes baja por una enfermedad, el delantero mexicano Javier Hernández aseguró que está muy cerca de volver a su mejor nivel.

"Estoy cerca de volver (a mi mejor nivel). He jugado dos juegos y la única forma de volver a tu mejor condición física, y volver a tu ritmo, es simplemente jugar.

"Afortunadamente, jugué 60 minutos en los últimos dos partido, así que espero poder seguir agregando minutos desde el principio y seguir mejorando", indicó al sitio del West Ham.

El "Chicharito" aceptó frustración en el tiempo que el virus le afecto porque sintió que tuvo que empezar de nuevo de cero sólo unos meses después de la pretemporada.

"Ha sido frustrante porque cuando regresé para la pretemporada intenté ponerme lo más en forma posible, pero luego tuve el virus, lo que me mantuvo fuera del terreno de juego y lejos de mis compañeros de equipo durante cinco semanas.

"Fue muy difícil porque tenía un punto de partida, luego me detuve y tuve que empezar de nuevo.

Durante dos semanas tuve que parar completamente porque necesité recuperarme. No podía salir de mi apartamento y no estaba durmiendo bien. Me detuve por completo, así que fue más difícil cuando volví", manifestó.

El West Ham, que no gana desde el 29 de septiembre, apenas suma 8 puntos y es décimo tercero de la Liga Premier, por lo que "Chicharito" aceptó que obviamente deben mejorar.