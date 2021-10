Celebrará la vida

"Puede ser un buen trago, no como pan así que pan no me pongan (risas), mejor un bacanora, un tequila, un mezcal".

Hace unos días, Yahir grabó los promocionales para el desfile de Día de Muertos del próximo domingo 31 de octubre en la Ciudad de México, "Celebrando la vida", en el que por primera vez se incluirán artistas, entre ellos, María León, Kalimba, Laura León y él.

"MARIACHI-ROCK"

Caracterizado como un "mariachi-rock", con rostro de calavera, Yahir hizo algunas fotos y escenas en El Tenampa, emblemático lugar de músicos en la ciudad de México, y es que justo esa es la temática de su participación en el desfile: representar a todos aquellos que hacen oficios, como él, de la música.

"Me toca un poco representar a los músicos, al plomero, al albañil, a todos los mexicanos que tienen sus oficios, y la música es uno de ellos, a todos aquellos que trabajan en la construcción, limpiando parabrisas, dándole todos los días en la calle, esa es la banda que va a ir conmigo al desfile".

Sol Kellan, diseñadora no sólo del vestuario de Yahir sino de todos los que se verán durante el desfile, comenta que la premisa de la que partió el vestuario del cantante fue la de hacer un mariachi-rockero.

"Los colores son una mezcla entre rosa y sangre; y el luto se refleja, tiene partes de piel, de seda", dijo la diseñadora.

El desfile contará con alrededor de 800 vestuarios y así como Yahir, cada cantante tendrá una temática en específico, explicó Kellan.

"Vamos a ver que todos los vestuarios tengan que ver con la festividad pero lo estamos reinterpretando con base en las personalidades de cada uno. María León va a ser la Flor de Cempasúchil, con un jumpsuit basado en Selena, será una Selena Cempasúchil. Laura León será la pata de león, la flor morada. Kalimba será Quetzalcóatl y es un sacerdote reinterpretado, skater; todo tiene que ver con mucha alegría".

LA CREACIÓN

Armando Reyes, director creativo, dijo que al frente del desfile habrá un xolo de 5 metros de altura, el guía al Mictlán. El primer segmento será "Tenochtitlán, corazón de México", liderado por Kalimba; el segundo "CDMX hoy", con Yahir al frente; el tercero es "Magia y tradición", inspirado en José Guadalupe Posada, con María León y el último será "Celebrando la vida", con Laura León.

El desfile tendrá siete carros alegóricos, 900 participantes y 350 voluntarios, además de músicos y cantantes. Es la mitad de lo que tuvieron ediciones anteriores por el tema del Covid-19.

GRAN EVENTO

"Antes tenía mil 900 participantes, nosotros sólo vamos con 900. Vamos en burbujas de 30 personas, no hay maquillaje porque ese punto se vuelve de riesgo, pero diseñamos unas máscaras termoformadas de plástico de calavera".

Mientras grababa sus cápsulas ante la mirada de curiosos en el Tenampa, Yahir comentó: "Yo creo que uno se muere y ya; el recuerdo no, el recuerdo vive dentro de la persona que los cuida como un tesoro. Pero creo que si uno se muere no va el alma a ningún lado, no creo en el cielo o el infierno. La película de ´Coco´ es padre pero no creo que suceda (risas)".