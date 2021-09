Cazador de ´monstruos´

LO METES O LO METES

´Me tocó debutar con el Wanderers en 1995 con 17 años, ahí estaba también (Claudio) "Diablo" Núñez, quien también salió de las básicas, era mi ídolo, me identificaba con él. A mí me termina debutando el presidente (Reinaldo Sánchez) porque el técnico (Jorge Siviero) era muy a lo "Tuca" Ferretti, que no le gustaba debutar jóvenes, y el presidente veía el negocio de vender jugadores, y él daba la orden: ´si no lo metes, bye´. Yo estaba nervioso por la edad que tenía, y antes los jugadores eran muy mañosos para pegar con mala intención"

MILAGRO BRASILEÑO

´En la eliminatoria ya estábamos casi eliminados, Brasil tenía que ganarle 7-0 a Colombia para que nosotros pudiéramos clasificar a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y se terminó dando porque Brasil ganó 9-0, se dio el milagro, y después eliminamos a Argentina con Cambiasso, Aimar. En Chile tenían poca fe de que íbamos a pasar a la segunda ronda, pasamos en primer lugar, perdimos la Semifinal con Camerún, y el tercer lugar le ganamos a Estados Unidos. Después de que nadie creía en ti nos respetaron y Chile pasó a ser temible"

ANTE PURO MONSTRUO

´Hice algunos goles para la Selección de Chile en las eliminatorias para los Mundiales, como en el partido contra Brasil que empatamos 1-1, ante Argentina le empatamos en el Estadio de River. Fueron goles históricos ante jugadores de Brasil como Ronaldo, Cafú, Kaká, Ronaldinho, y en Argentina (Claudio) "Piojo" López, ("Brujita") Verón, (Matías) Almeyda, (Román) Riquelme, (Pablo) Aimar, (Javier) Saviola, puro monstruo. Marqué pocos goles con La Roja, pero lo hice a las selecciones grandes y quedaron marcadas en mi país".

BENITO SE LE VA

´Mi ilusión era ir a Europa, y antes de venir a México fui al Brescia de Italia, pero no se llegó a un acuerdo. Benito Floro, quien dirigía al Monterrey me fue a ver a un partido, me avisan y jugué mal, y justo cuando él se va del estadio, me toca hacer un golazo, hice un partido espantoso y pues no me fui a Monterrey. Me quedé en Wanderers, ya me querían vender y se presentó la oportunidad de los Tecos, que la verdad yo no conocía porque no se hablaba mucho del futbol mexicano, y acepté porque iba a ganar 20 veces más".

CHAMBA ES CHAMBA

´Era algo que no tenía planeado y me atreví, yo no era muy bueno para dar entrevistas, era un poco tímido en ese aspecto, pero trabajo es trabajo, y de alguna manera me he ido desenvolviendo y aprendiendo, independientemente que haya sido jugador y tenga conceptos para aportar uno aprende a hablar, modular, cosas para las que el jugador no está hecho para eso. Sí es difícil opinar de jugadores o equipos porque uno estuvo ahí, pero es trabajo y trato de hacerlo lo mejor posible. La radio y la televisión me han ayudado mucho".