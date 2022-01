Causa intriga en redes

En cuanto al matrimonio, no se sabe si esta pareja planea hacerlo, ya que Berry ha estado casada tres veces: con David Justice (1993 a 1997), Eric Benét (2001 a 2005) y Oliver Martínez (2013 a 2016), con quien tuvo a su segundo hijo Maceo Martínez.

También tuvo una larga relación problemática, sin matrimonio, con el modelo Gabriel Aubry que terminó en una tortuosa batalla legal por la custodia de Nahla Ariela Aubry, su primera hija. La pareja Berry-Hunt comenzó a salir oficialmente en septiembre del 2020, pero ya llevaban algunos meses más conociéndose. Berry dijo para la revista Women´s Health que estaba realizada con su relación:

FELIZ

"Ojalá lo hubiera conocido antes para poder amarlo por más tiempo. Simplemente me siento realizada. Me siento feliz en mi vida romántica, como madre, como artista", dijo Berry. "Soy mucho mejor madre en esta circunstancia de lo que hubiera sido si hubiera permanecido en una relación romántica que no me sirvió y no me hizo sentir como necesito sentirme como mujer" expresó.

En su más reciente película "Bruised", sobre una luchadora de MMA retirada que es impulsada a regresar ring, Halle describió para la revista "People" que Hunt la había apoyado muchísimo para la misma y que incluso él había hecho la música y el tema principal de la película.

DE VACACIONES

Actualmente la pareja disfruta de unas vacaciones en un exótico lugar y aclararon en su Instagram que todo se trataba de una broma, así que no lo malinterpretaran.