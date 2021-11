Carmen Salinas continúa en estado crítico; esperan resultados de estudios clínicos

"Movía sus piecitos", declaró su hija María Eugenia Plascencia a las afueras del hospital en la colonia Roma donde se encuentra internada.

A la espera de los resultados que arroje la tomografía que le realizaron hace unos minutos el día de hoy para ver la gravedad de su situación, sus familiares se mantienen positivos.

"Todavía no tienen el resultado pero yo acabo de bajar de verla y sigue en el mismo estado, delicado, pero yo me puse a hablarle, porque yo sé que me escucha y no sé si sean reacciones o yo me las imaginé, pero movía sus piecitos", aseguró Plascencia.

Mientras la actriz de 82 años continúa luchando por recuperarse, alrededor de 3 mil usuarios se unieron a la misa virtual ofrecida por el padre José de Jesús Aguilar, desde la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, donde fanáticos, amigos y familiares continúan haciendo oraciones por su mejoría.

Por su parte, las actrices Adriana Fonseca y Claudia Cervantes estuvieron en la misa de manera presencial.

"Le dije en el oído que tanto la familia como ustedes (medios) y todos sus compañeros actores la queremos y que todos estábamos pidiendo por ella, que le echara muchas ganas, que todo México está rezando por ella", expresó conmovida.

La familia continuará haciendo los estudios pertinentes a la artista para tener un panorama más amplio sobre su situación, el siguiente informe médico lo esperan dentro de cuatro horas, donde el neurólogo del hospital y el militar amigo de la familia continuarán dando seguimiento a su estado de salud y darán lectura de los resultados.