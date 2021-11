Carlos Rivera listo para compartir escenario en la puesta en escena de José El Soñador

"Me gusta rodearme con gente talentosa para que me contagien. En todas las obras de teatro que he hecho he estado rodeado de mucho talento como Natalia Sosa, María Filippini, Alma Cero, Laura Luz, Dalilah Polanco, Lolita Cortés, entre otros, porque como lo he dicho, la obra es la estrella y nosotros los instrumentos".

Hace un mes se habló de que la egolatría de Carlos Rivera lo había llevado al grado de imponer condiciones sobre quién debía o no estar con él en un proyecto. Pero el cantante originario de Huamantla, Tlaxcala asegura que no hay algo más equivocado que esas versiones y que hoy disfruta la idea de estar en el escenario con talentos como Kalimba o Fela Domínguez, con quienes compartirá la obra musical "José, el soñador".

Se me hace increíble que yo la vi como espectador y 18 años después cumpla mi sueño, eso me tiene emocionado". Carlos Rivera, actor y cantante

SIN EGOS

Para él, dejar de ser la estrella internacional que es y convertirse en un miembro más del elenco, le hace recordar porqué está arriba del escenario, para quién canta y actúa. Por eso, asegura, jamás haría algo como lo que los medios decían: pedirle al productor Alejandro Gou que sacara del proyecto a una estrella como Yuri, porque asegura tener los pies bien puestos en el suelo.

"No me meto con nadie, pero tampoco salgo a desmentir nada porque eso es lo que quieren, esta ha sido mi mejor manera de reaccionar, el tiempo siempre te da la razón. Eso sí, trabajando soy muy exigente, pero no pido cosas de estrella sino de la profesión simplemente", aclara.

BIEN CENTRADO

La razón por la cual se mantiene centrado es que para su familia y los más allegados no es Carlos Rivera el artista o la figura pública, sino el hijo, hermano o amigo que creció en un rinconcito de Tlaxcala.

"Soy artista cuando me subo al escenario pero fuera de él soy de muy bajo perfil, yo hago mi vida normal como cualquiera; sin embargo cuando a un artista le empieza a ir bien la gente dice que ya cambió y la mayoría de las veces es la gente la que cambia contigo, incluso la misma prensa, ya no me saluda como antes, pero yo sigo siendo el mismo".

SU MEJOR MOMENTO

Carlos explica que este momento es el ideal para volver al teatro, ya que está cerrando su gira Guerra, la cual quedó inconclusa debido a la pandemia y el 3 de diciembre realizará el último concierto en la Arena Ciudad de México, lo que le permitirá concentrarse en los ensayos y en la temporada de José, el soñador, que iniciará el 10 de febrero de 2022 en el Centro Cultural Teatro I.

"Es un momento en el que estoy cerrando ciclos que han sido importantes, con mi disco Leyendas, por ejemplo, donde conté muchas anécdotas como que la primera canción que canté en un escenario fue ´Agárrense de las manos´, y hoy la grabé con José Luis Rodríguez ´El Puma´; y ´José, el soñador´ es la obra que me hizo querer hacer teatro cuando vine a verla en el entonces Centro Cultural Telmex hace 18 años, recién salido de ´La academia´".

CONSAGRADO

Tan convencido estaba de esto, que al año siguiente formó parte del elenco del musical "Bésame mucho", le siguieron "Orgasmos, la comedia", "La Bella y la Bestia", "Mamma Mia!" y finalmente "El rey león", con el cual se consagró como una de las estrellas más sobresalientes del teatro musical.

"Después de que dejé ´El rey león´ me han invitado aquí, en EU y en España, pero realmente ninguna obra que me llegara al corazón hasta que llegó ´José, el soñador´, ahí sí no me resistí".

Para Carlos, es curioso que sus últimos dos personajes, Simba y José, tengan tanto que ver, ambos salen a buscar su lugar en el mundo y en busca del perdón, pero con su próximo protagónico conecta perfecto porque muchos de sus sueños se han cumplido.