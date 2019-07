Carlos Rivera doblará a "Simba" en "El Rey León" de acción real

Ciudad de México.-

El cantante mexicano Carlos Rivera prestará su voz para el personaje de "Simba" en la versión doblada al español para América Latina de la película de acción real El Rey León.

"Simba", el hijo del rey "Mufasa", huye del reino tras la muerte de su padre, pero después decide regresar a él para tomar el lugar que le corresponde en la "Roca del Rey".

El artista, quien también interpretó en teatro a "Simba" en el musical El Rey León en Madrid, España, expresó su felicidad a través de las redes sociales de que la historia ambientada en la sabana africana vuelva a cruzarse en su vida.

"¡Feliz de compartirles una gran noticia! Daré voz a #Simba en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva película de Disney #ElReyLeón que estrena en todos los cines el próximo 19 de julio. El Rey León vuelve a sorprender mi vida, es mi hermoso 'Ciclo Sin Fin'", escribió en la red social.

La nueva adaptación en "live-action" del filme estuvo a cargo de Jon Favreau, quien también dirigió la película de Iron Man y la cinta de acción real de El Libro de la Selva en 2016.

De acuerdo con la sinopsis de la producción cinematográfica El Rey León, "Simba" idolatra a su padre, el rey "Mufasa", y se toma con gran seriedad su propio destino real.

Mientras en el reino todos celebran la llegada del nuevo cachorro, "Scar", el hermano de "Mufasa" y antiguo heredero al trono tiene sus propios planes para apoderarse del reino.

La batalla por "Roca del Rey" termina con el exilio de "Simba", quien, con la ayuda de un par de nuevos amigos, aprende a madurar y vuelve al reino a recuperar lo que le pertenece por derecho.

Previo a su llegada a las salas de cine el 19 de julio próximo, la casa productora del filme publicó un video con escenas del detrás de cámaras de las grabaciones de la película, que incluye el trabajo de los actores de doblaje.

En el audiovisual también se aprecia cuando Billy Eichner y Seth Rogen, quienes dan vida a "Timón" y "Pumba", entonan una parte de Hakuna matata, el icónico tema de la película que, a diferencia de The lion sleeps tonight y Can you feel the love tonight".

La versión en inglés contará con las voces de Donald Glover como "Simba"; Beyoncé como la leona "Nala", y Chiwetel Ejiofor, como "Scarf", el malvado hermano de "Mufasa".

En tanto que John Oliver, Seth Rogen y Billy Eichner prestarán su voz a "Zazu", "Pumba" y "Timón", así como Alfre Woodard será "Sarabi"; Eric André, Florence Kasumba y Keegan-Michael Key darán voz a las hienas "Azizi", "Shenzi" y "Kamari".