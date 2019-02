Campaña de huesos y articulaciones sanas

Raúl Felipe Salinas Cruz.

Miguel Alemán, Tam.

El personal de la Cruz Roja Delegación Miguel Alemán, anunció que este jueves y viernes se estará llevando a cabo una campaña de salud denominada "Huesos y Articulaciones Sanas".

El coordinador de socorristas, Raúl Felipe Salinas Cruz, explicó que esta campaña va dirigida para las personas que padecen dolor de huesos, dolor en las articulaciones, dolor de rodillas, manos, pies o espalda.

Los pacientes que consulten durante los días 21 y 22 de febrero, pagarán solamente 50 pesos por el estudio de sus huesos por medio de una resonancia magnética, además de un estudio de triglicéridos y colesterol.

Salinas Cruz agregó que el examen no duele, no hay piquete, no requiere preparación previa y no necesita ayuno.

Para finalizar informó que la campaña se realizará en las propias instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre el Libramiento 5 de junio de esta localidad.