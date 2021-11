Calientan L.A. Park y Caín Velásquez los ánimos

Y es que la Huesuda tiene un compromiso con todos y cada uno de los fanáticos que votaron para que él apareciera en el evento a realizarse en la sultana del Norte para darse con el ex peleador de artes marciales mixtas.

"Él es un peleador y viene al 100 por ciento y yo también antes de ser luchador viví en la calle y de todo lo que he aprendido yo no lo aprendí dentro de la lucha libre, lo aprendí en la calle y aprendí también a decir para qué discutir si nos podemos romper la mad...

"Caín, yo no quiero que tú luches, quiero que tú seas tú y yo voy a defenderme como pueda, porque esa noche la gente me va a ver y yo no les voy a quedar mal, porque yo sí voy a subir a ese ring es para romperte tu mad...", le dijo Park a Velásquez previo a que éste se le fuera a los golpes.

Caín fue de pocas palabras y luego de darse el primer agarrón con el luchador regiomontano, fue tajante.

"En las artes marciales mixtas tenemos respeto, respeto por el otro hombre que vamos a meternos en una jaula donde vamos a morir y si es lo que quiere él está bien", sentenció el ex campeón completo de la UFC.