Calienta Carlos Morales el partido

Toluca, Edomex.

Carlos Adrián Morales, técnico de los Diablos, calentó el duelo contra Tigres.

El estratega, quien jugó para choriceros y felinos, aseguró que Toluca es más grande que el equipo regio porque así lo dictan los títulos.

"¿Quién tiene más títulos? Toluca tiene 10 y Tigres 7. También dije que en los últimos 10 años Tigres ha sido un equipo protagonista, entonces cuál es el problema. No estoy faltando al respeto ni generando polémica, sé que allá todo les molesta. Eso no quita que diga que Toluca tiene más títulos y por eso, para mí, es más grande", afirmó el DT.

"El futbol se basa en títulos, no por el momento que vive cada uno. Cuando se habla de futbol y hay una opinión en contra de los equipos de ahí (Monterrey), regularmente no les parece o no les gusta, yo no lo hago con mala intención. Muchas veces los medios, cuando conviene sacan estadísticas, y cuando no, no".

Morales consideró que el partido de Repechaje en el Volcán será más parejo de lo que aparenta.

"A lo mejor mucha gente da favorito a Tigres, está bien, a lo mejor por lo que mostró en el torneo, por la forma en cómo cerró, pero para mí nunca hay un favorito, puede pasar cualquier cosa", dijo.