Caen los Raya2; ¿adiós a Suazo?

Este mismo martes puede ser bajado al lugar 12, último puesto de repesca, por Mineros de Zacatecas, que enfrenta de visita a Tlaxcala. Los zacatecanos tienen 17 puntos.

Rayados es acechado también por Correcaminos, lugar 13 con 17 puntos; Tepatitlán, posición 15 con 16 y el sotanero Tapatío con 16.

Atlético Morelia fue mejor en el primer tiempo, aún así Raya2 tuvo la más clara al arranque del juego en una media vuelta de Alfonso Alvarado.

En el segundo tiempo, Raya2 se abalanzó sobre el rival, pero Jacobo Reyes erró una oportunidad clara dentro del área al 62´.

Morelia, que llegó a 32 puntos, metió el gol de triunfo al 86´ a través de Martín Barragán, quien prendió de aire un balón para vencer a Edson Reséndez.

Ahora, Rayados debe esperar los resultados este miércoles y jueves principalmente de Tapatío, Correcaminos y Tepatitlán.

Tras el encuentro, De Nigris dijo que, pese a la falta de resultados, rescata el aspecto de la experiencia.

"Me quedo con lo más importante: la experiencia y la enseñanza que les pueda transmitir yo a ellos", dijo, recalcaldo que quería clasificar sin depender de otros resultados.

"Estoy contento, es una experiencia nueva para muchos, me incluyo y no se puede recriminar nada. Al final hay una posibilidad, pero me gustaría que fuera de otra manera", declaró.