Buscan empoderar a las mujeres

A algunas solo les hace falta reconocerse como tal, por eso, estas artistas invitan a aceptar sus logros, un trabajo nada fácil, pero consideran, cuando se logra, no queda de otra más que sentirse honradas.

"Yo nací cabrona y chingona, no me hice, solo es un músculo que cada vez he hecho más fuerte. Creo que a las mujeres nos ha costado mucho más trabajo, por la educación que hemos recibido hombres y mujeres, por muchos atavismos, reconocer quiénes somos, nuestros aciertos y cualidades", apunta Micha.

"Nos subestimamos, no sabemos exigir, no sabemos pedir, aunque en las últimas generaciones pase un poco menos, a todas nos hace falta reconocernos. Tiene que llegar un momento en la vida de cada persona en que hay que aprender con orgullo a reconocer los éxitos".

REGRESAN A LAS TABLAS

La comunicadora de 58 años, junto con la cantante Susana Zabaleta, de 56, y la conductora y modelo Rebecca de Alba, también de 56 años, regresan a las tablas con la puesta Los Mandamientos de una Mujer Chingona, espectáculo que ofrecerán el próximo 15 de octubre al Auditorio Telmex.

"Es un espectáculo que se trata de nuestras vidas, de la vida de tres mujeres distintas, de distintas culturas, compartimos con el público cómo hemos ido cambiando, cómo hemos ido evolucionando con nuestras familias, nuestro hijos; no es show para mujeres, es para toda la familia.

"Habrá momentos en el show o una anécdota con la que se van a sentir identificados, es un hecho, seas hombre, mujer, hijo o hija. Se trata de reconocernos y valorarnos como personas", agregó Zabaleta.

Los Mandamientos de una Mujer Chingona es una puesta anecdotaria que las famosas iniciaron en 2019 en Estados Unidos, luego, con la pandemia, la gira en México se fue retrasando.

EN CDMX

Otra de las fechas ya anunciadas en el País es la del 7 de octubre en Ciudad México.

Zabaleta admitió que uno de sus mandamientos favoritos tiene que ver con el fracaso, suceso que durante mucho tiempo le costó entender, hasta que cayó en cuenta que con cada tropiezo aprende aún más que con los triunfos.

"Creo que ahora celebró más los fracasos, los he atesorado más porque como que los logros uno ya los da por hecho y al final no nos enseñan mucho", apuntó.

Mientras que Adela Micha reconoce que en su caso, le sigue representando un costo alto romper esquemas en lo profesional y personal, pues no se considera una persona ordinaria.

La función de Los Mandamientos de una Mujer Chingona, en el Telmex, será a las 21:00 horas. El costo de los boletos va de los 480 a los mil 680 pesos. De venta en Ticketmaster y taquillas del inmueble.

El aforo será del 50 por ciento del venue.