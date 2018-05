Buscan apoyos para mejoras de parques

Brownsville, Tx.- Con el objetivo de obtener recursos para el mejoramiento de parques de la ciudad, se ha convocado a la comunidad mostrando su apoyo a los parques municipales al nominar a Brownsville para la campaña del Mes de la Tierra "Meet Me at the Park", Reúnete conmigo en el parque.

Es por ello que se alienta a los residentes de Brownsville a celebrar el Mes de la Tierra al nominar a la Ciudad de Brownsville en NRPA.org/Disney durante todo el mes de abril para tener la oportunidad de ganar 20 mil dólares en fondos de subsidios.

La comunidad con más nominaciones recibirá los recursos para realizar mejoras en un parque local.

Todos los que nominen una ciudad participarán en un sorteo de un paquete de premios GoPro.

Por ello se exhorta a sus amigos a nominar a nuestra ciudad tomando una selfie en su parque favorito y usando los hashtags #MeetMeAtThePark, #Parkies y #CelebrateEarth.

"Los Parques de Brownsville brindan oportunidades esenciales de salud, bienestar y desarrollo a nuestra comunidad", dijo la Directora del Departamento de Parques y Recreación, Damaris McGlone, CTRS.

"Todos los subsidios, nos acercan un paso más para cumplir nuestra meta de hacer de Brownsville los mejores parques de nuestra nación y realzar nuestra misión de proporcionar programas excepcionales, instalaciones, parques y senderos mientras celebramos y preservamos el patrimonio natural y cultural de la comunidad".

"Se alienta a todos a unirse al proyecto para retribuir a los lugares que dan forma a gran parte de nuestras vidas al participar en la campaña de este año, a través de una nominación para tu parque favorito es todo lo que necesitas ".

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Brownsville administra 37 parques que abarcan más de 1,000 acres de zonas verdes, cuenta con 32 millas de senderos para caminar / andar en bicicleta, 3 gimnasios y piscinas, 50 edificios y estructuras, más de 55 campos de atletismo y el parque para perros Catherine Stillman.