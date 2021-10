Busca Místico a Atlantis Jr.

A manera de acto recíproco, el Seminarista quiere meterle el hombro a Atlantis Jr. para hacerlo crecer, pues el padre de éste lo impulsó en sus inicios y, además de saber que pueden alcanzar muchos éxitos juntos, el ser ejemplo del joven lo obliga a prepararse mejor.

"Para mí él (Atlantis Jr.) me llena de energía, me siento joven, me siento con más ánimo, mi físico está regresando al mil por ciento.

"Sería fenomenal que Atlantis me brindara su mano como se la estoy brindando para buscar oportunidades, y la mejor oportunidad es buscar a Volador y a Titán por el Campeonato Mundial de Parejas que acaban de ganar", sentenció el Príncipe de Plata y Oro.

Por su parte, el del Continente Perdido está más que entusiasmado con su nueva complicidad y espera que el Consejo Mundial de Lucha Libre les dé oportunidad de mostrarse.

"Me sentí muy cómodo al lado de un grande como lo es Místico y también he aprendido mucho cuando lo he enfrentado.

"Hoy nace una nueva pareja y ojalá vengan muchas oportunidades porque el Místico tiene la experiencia y yo la juventud y las ganas, y creo que vamos hacer una gran pareja", concluyó el novato.