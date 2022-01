Britney Spears feliz con su cuerpo

En las fotos se puede ver a Spears dando la espalda con ropa interior roja que no deja nada a la imaginación. Para finalizar el carrete se muestra una rosa sobre dos guantes blancos.

Britney Spears ya no tiene miedo de mostrar su cuerpo ahora que se tiene una mujer libre tras la victoria legal que obtuvo contra la tutela que tenía su padre, James Spears, sobre ella. Ahora, la cantante de 40 años presume su trasero en Instagram a lo que ella llama "booty time" a manos de la fotógrafa Andrea McClain.

Britney limitó los comentarios hacía sus conocidos por lo que sólo hubieron mensajes de amor hacía ella. El que no se mostró tan feliz fue Sam Asghari, su prometido, ya que comentó con un emoji de enojo y un mensaje con el hashtag "celoso". Lo que nos hace suponer que el modelo no está tan feliz por la foto, pero eso ya no va a detener a la princesa del pop.

La intérprete de "Toxic" y Sam se comprometieron en septiembre del año pasado y lo anunciaron con un video en las redes sociales. La pareja se conoció justo después de que el modelo participará en el videoclip de "Work from Home" de Fifth Harmony, debido a que Birtney quedó encantada con la foto de Asghari y lo invitó a participar en el video oficial de su entonces sencillo "Slumber Party".

El también entrenador físico comentó en Men´s Health que él estaba emocionado por conocer a una de las mayores artistas de todos los tiempos y que sentía mariposas en el estómago. Cuenta Sam que ella se acercó por primera vez y le dijo: "Hola, soy Britney" a lo que él respondió: "Lo siento, ¿cómo te llamas?" a manera de hacerse el gracioso, algo que funcionó pues intercambiaron números y a los pocos días agendaron una cita para cenar.

Las intenciones del actor hacia la cantante siempre habían sido llevar su relación a otro nivel, no le importa convertirse en padre, ya que quiere ser uno, así lo comentó en una entrevista para la revista Forbes.

Por el momento aún no se sabe la fecha y detalles sobre la boda entre el modelo y Britney, pero se espera sea una de las bodas más esperadas de este año.