Bloquean calles frente a la Fiscal

Tampico, Tam.

Decenas de contribuyentes bloquearon la calle Emiliano Carranza frente a la Oficina Fiscal en protesta porque no se les atendió debido a que se cayó el sistema.

Fue alrededor de las 10:00 horas que los contribuyentes cansados de esperar y ver que la fila no avanzaba, indagaron y se percataron que no se estaba dando la atención debido a que en las oficinas no se contaba con sistema para realizar los trámites.

De inmediato se postraron en la calle Carranza esquina con Aquiles Serdán, en señal de disgusto, ya que había quienes refirieron que habían hecho fila desde las 7 de la mañana.

El plantón permaneció por espacio de dos horas, pese a que Policías Estatales y Agentes de Tránsito los exhortaban a liberar las vialidades, toda vez que se estaba formando un embotellamiento vial en plena zona centro de la ciudad.

Se refirió que el sistema se cayó desde la tarde del martes, argumentando que seguido pasa la misma situación, lo que hace que los contribuyentes pierdan su tiempo.

Por su parte el Jefe de la Oficina Fiscal, Luis Alonso Mejía García, pidió una disculpa a los contribuyentes, asegurando que la falla no sólo fue en esta ciudad, sino en las 43 existentes en el estado.

"Al llegar el personal se percataron que no había sistema y hablé a Victoria y me dijeron que efectivamente, el problema es en todo el estado. No hay hora específica para que funcione, puede ser hoy, o hasta mañana", dijo.

Reconoció que los usuarios están molestos, "yo en lo particular pido una disculpa. Hay gente de ayer, (martes) que tiene números, aumenta la molestia, pero no está la solución en un servidor".