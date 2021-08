Bibliotecaria escribe libro

Margarita "Margie" Longoria, bibliotecaria de la Escuela preparatoria Mission (MHS) ha lanzado "Living Beyond Borders: Stories about Growing Up Mexican in América", un proyecto en el que había estado trabajando por varios años.

En el libro hay textos de otros autores que en total contabilizan 19 colaboraciones. Una de estas historias que más recuerda Margie es la llamada Mi nombre es Dolores.

"Es la historia que habla sobre una jovencita que va a la escuela en un nuevo país donde ella ni siquiera habla el idioma, la única frase que su padre le enseña a Dolores a decir es a decir su nombre a cualquiera que se lo pregunten; esta es la historia con la que muchos lectores se van a relacionar, personas que van a otro país a vivir sin saber siquiera el idioma".

La bibliotecaria y ahora autora, explicó que con este libro busca ser un reflejo de la comunidad y su cultura.

"Quiero que los niños se vean reflejados en estos relatos y quiero que la gente vea dentro de nuestra cultura que comúnmente se le relaciona con cosas negativas en los medios, quiero que vean que somos como cualquiera, que tenemos historias, que amamos, que somos familia, que nuestros hijos pasan por los mismo problemas que cualquier otro niño en el mundo y eso es lo que nos hace seres humanos, somos una cultura hermosa".

Margie lleva el crédito de editora y la antología incluye historias de autores de todo el país, algunos de los cuales han sido escritores publicados, pero otros son la primera vez que escribe sus memorias.

Longoria espera que los maestros de inglés puedan usar su libro en los salones de clases, para que los estudiantes no sólo puedan tener una idea de lo que es ser México-americano, sino también que se relacionen con las historias.

El libro ha sido bien recibido por profesores de varias universidades que lo utilizarán en sus aulas; pero también ya está a la venta en varias librerías en todo el país, así como también en línea.