´Basura´ es su alimento

El problema del hambre y la desnutrición es una realidad en Reynosa, todos los días hay familias que no tienen alimento para su hijos, en otros casos viven al día o de lo que encuentran en los contenedores de centros comerciales o de basura.

Según el proyecto de Hambre de la Organización de las Naciones Unidas alrededor de 24 mil personas mueren cada día de hambre por de causas relacionadas con este problema, el 65 por ciento de los fallecidos con menores de cinco meses:

En nuestro país existe 19. 5 millones de mexicanos que sufren pobreza alimenticia, mientras que diariamente ese desperdician 31 mil 506 toneladas de alimentos 100 por ciento comestible.

COMPRA AL DÍA SI HAY DINERO

Don Ramiro Ramírez, de 60 años vive en un área irregular, en un terreno pequeño en una casa de madera, es cuartito donde tiene su cama, una parrilla donde cocina y un lugar donde pone su ropa, ya que vive solo.

Explica que el es cargador y cada que llegan artículos a centros comerciales les hablan, pero no tienen salario fijo, por lo que no cuenta con presupuesto para hacer la despensas, compra al día.

"Yo no compro por semana, yo compro frijoles, seis o siete blanquillos, medio quilo de tortillas en la mañana, al día no tengo una cantidad, porque lo que se puede se compra, medio pollo o jalapeños, tortillas, a veces nos alcanza porque si hay trabajo ganamos, no tenemos algo fijo, trabajamos a destajo, si no hay trabajo no ganamos, así nos regresamos", dijo.

SACA DE LOS CONTENEDORES

Al entrar en su domicilio en una pequeña mesa de madera, donde también tiene la parrilla, tiene como ocho latas de frijoles, y tres de duraznos en almíbar, es todo lo que tiene en su despensa y que saca de los contenedores de centros comerciales, es producto comestible y que no ha caducado pero que las empresas tiran por daños en el envasado.

"En los centros comerciales tiran lo que es la merma, botes de frijoles, de arroz, jabón, shampoo porque si se quiebra ya no lo venden así, si se apachurra una lata de frijoles va para merma y yo me la traigo y así no me mortifico, no es que no sirva si no que ya no se va a vender, se van al contenedor, yo me lo traigo", expresó.

Explica que las empresas deberían de donar esos alimentos que son merma, para las familias que no tienen recursos, ya que son muchas cosas buenas y que se pueden comer, pero que las tiran y que no dejan a los trabajadores recoger o llevárselas.

"Yo con frijolitos tengo, tengo mis latas que me he traído de los contenedores, si no tengo dinero al menos tengo eso", recalcó.

Don Ramiro, reconoce que con 100 pesos puede comprar y pasar el día, pero sabe que hay gente que no tiene un bocado para llevarse a la boca.

"Con cien pesos ya la hiciste que guardaste de otro día, yo se que hay otras familias que tienen menos que uno, porque a veces ve a la gente, le digo a un amigo que quisiera comer un huevo, media papa con frijoles", expresa.

BUSCAN QUE EMPRESAS DONEN

La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos en el país, distribuye al mes 6 mil 640 toneladas de alimentos a personas que sufren pobreza alimenticia, actualmente existen 66 bancos afiliados a la AMBA y 12 en proceso de afiliación.

En Reynosa, el Banco de Alimentos, atiende a 5 mil 674 personas que diariamente tienen alimento digno en su mesa, a través del programa alimentario semanal: apoyando a mil 427 niños, 651 adolescentes, mil 917 adultos y mil 679 ancianos.

De acuerdo a la OMS

>En todo el mundo hay 155 millones de niños con retraso del crecimiento a causa de escasez de alimento y una dieta pobre en vitaminas y minerales.

>Cuando el crecimiento se reduce tiene disminución en el desarrollo cerebral y graves repercusiones en capacidad de aprendizaje.

6,640 toneladas de alimentos se distribuyen entre pobres.

5,674 personas se atienden diariamente en Reynosa.

66 bancos afiliados a la AMBA.

12 en proceso de afiliación.

Programa alimentario

1,427 niños.

651 Adolescentes.

1,917 adultos.

1,679 adultos mayores.

44 instituciones como casas hogares, comedores que están en basureros, ejidos y colonias, centros de rehabilitación.

35 colonias.

9 Ejidos.





En el país existen 19.5 millones de mexicanos que sufren pobreza alimenticia.