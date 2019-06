Baja participación en las casillas especiales. Sobraron boletas en los tres módulos

Se me hizo práctico venir aquí a la central, para no esperarme a que abrieran mi casilla . Jesús Solís, habitante Reynosa

El Mañana / Staff.- Las tres casillas especiales que se instalaron en Reynosa registraron una baja participación ciudadana, en la central camionera, centros comerciales del Periférico y Bulevar Hidalgo, se ocuparon entre un 60 y 70 por ciento de las boletas, dejando un sobrante de las 750 que estaban previstas para cada urna.

En el primer punto, el proceso inició a las 8:30 y para las 12:30 horas, el personal adscrito solo había registrado 65 sufragios, es decir un promedio de 16 por hora.

Los ciudadanos que optaron por las casillas especiales se encontraban en su mayoría de tránsito rumbo a un municipio vecino, de visita por motivos familiares o viajes de negocios.

´´Me voy con mi familia, se me hizo practico venir aquí a la central, para no esperarme a que abrieran mi casilla. yo en lo particular base mi voto en un partido y sus propuestas, no por el candidato", expresó Jesús Solís, un ciudadano que formaba parte del distrito electoral 04.

Estas elecciones tenían como finalidad renovar el Congreso del Estado a través de 36 diputados, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, aunque en el caso de esta ciudad fronteriza los ciudadanos escogieron a quienes los representarán en los distritos 04, 05, 06 y 07.

En las casillas especiales solo se permitió la participación de aquellos que presentaran credencial con domicilio en Tamaulipas y que aparecieran en la lista nominal.

En el proceso electoral del 2018, las casillas especiales instaladas en esta frontera enfrentaron una saturación de electores, terminando las boletas en menos de 3 horas, en aquel momento se renovó la Presidencia de la República, Cámara de Senadores, Diputados Federales y Presidencia Municipal.