Bad Bunny se retira de la música

Ciudad de México.-

El cantante de trap comentó en un video que se dedicará a enfrentar al gobierno de Ricardo Rosselló para sacarlo de la isla, esto debido a que la semana pasada se filtraron unos mensajes en forma de chat en donde el gobernador y otros políticos intercambiaran mensajes profanos, homófobos y misóginos sobre otros de sus compañeros, sobre periodistas y famosos como Ricky Martin, a lo que a esto ya se le llamó como "RickyLeaks".

SE SOLIDARIZA CON GENTE BORICUA

"Yo sé que la noticia está corriendo el mundo, pero no es lo mismo yo verlo con mis propios ojos y sentir tanto. Llegó la hora de despertar boricua. A mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan. No es momento de sacar, ni promocionar música, ni estar subiendo fotos de bote. No puedo. Mi gente me necesita y yo los necesito a ellos. Puerto Rico, es hora de romper con el cabrón fanatismo político, de quedarnos con brazos cruzados", escribió el cantante junto al video donde anuncia su retiro.

"Cada vez son más y más puertorriqueños y puertorriqueñas que se unen al pueblo de lucha. Cada vez son más y más los que abren sus ojos y se dan cuenta de la realidad. No se dejen manipular. El sistema ha sido diseñado para tenernos a su favor y aprovecharse de nosotros, de dividirnos como pueblo y no podemos seguir cayendo en su maldito juegooo. El pueblo es la única víctima aquí, nadie más. O estás con el gobierno corrupto abusador o estás con el puebloo. No hay entremedios. No vamos a descansar. No nos vamos a quitarr. No podemos olvidar. Esto no es de ahora, es de décadas. Pero el cabrón de @ricardorossello colmó la copa y le toca toda la furia de un país. Esto es historico", agregó el intérprete de "Callaita".

SE SUMA A LAS PROTESTAS

A través de un video en Instagram, el reguetonero menciona que debido a las protestas cambiará su agenda, pues tenía contemplado viajar a Miami para comenzar una nueva producción discográfica, pero quiere mantenerse cercano al pueblo boricua.

"Voy a cancelar. Voy a poner pausa a mi carrera porque yo no tengo corazón, ni mente para hacer música, ni para hacer un carajo. "Voy a seguir con ustedes. Puerto Rico: tenemos que darle el ejemplo al mundo", declaró.

Bad Bunny participó en manifestaciones realizadas la semana pasada junto a miles de ciudadanos y celebridades como Ricky Martin y Residente.

Rosselló se disculpó con el pueblo boricua asegurando que había cometido algo impropio. Sin embargo la mecha ya se encendió y así lo dejó ver muy claro el cantante en otras fotos que subiera a su cuenta oficial de Instagram.