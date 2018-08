Avilés Hurtado quiere adaptarse a su nuevo rol

El delantero de los Rayados, Avilés Hurtado, aceptó que no está acostumbrado a jugar como centro delantero, justo cuando el titular Rogelio Funes Mori estará fuera por lesión de dos a tres semanas.



Hurtado, quien se ha desempeñado mejor jugando por la banda o llegando desde atrás, dijo que todavía se está adaptando a su nueva posición.



"Es algo nuevo para mí, porque no estoy acostumbrado, es una lástima, estamos muy tristes por lo que le pasa a Funes, esperemos que se recupere pronto, pensar en lo que viene y estar fuertes anímicamente", comentó.



El colombiano ha jugado como eje de ataque en tres de los cuatro partidos de Liga que han disputado los Rayados en el Torneo Apertura 2018 y ha marcado un solo gol.



"Trato de dar lo mejor de mí y acoplarme a lo que me pide el cuerpo técnico", agregó.



Desde la salida de Jorge Benítez, el Monterrey ha tenido la oportunidad de fichar un jugador extranjero o mexicano que juegue en otra liga, sin embargo, hasta ahora no han dado señales francas de que vaya a llegar un refuerzo.



¿Crees que es necesario traer a alguien más?, se le preguntó.

"Eso no depende de mí, depende de la directiva y del cuerpo técnico, la decisión que se tome ojalá sea por el bien del equipo, para el bien del grupo. Si viene alguien que sea para aportar", respondió Avilés.



Los Rayados recibirán este sábado a los Pumas que van invictos y encabezan la tabla general con 10 puntos.



"Es un partido bastante complicado, pero sabemos que nosotros de local somos fuertes y tenemos que hacer respetar nuestra casa", comentó.