Avanza en Hollywood

ROMPE BARRERAS

“Estoy rompiendo esas barreras, alcanzando metas que llevo desde hace varios años, que es estar en una película de Hollywood en un papel importante y poder ser el protagónico junto a Guy Pearce, Stephen Lang y Keith David, que son actores pesadísimos, está increíble”, dijo Vadhir en torno a El Exorcismo...

“Ahorita también estoy haciendo otra (película), de esa no puedo hablar hasta después, pero ya verás, ¡está increíble!, no soy el mero mero principal de la historia, pero estoy ahí de estelar a la par”, contó.

Después de una cinta en la que experimentó el terror dando vida al personaje del padre Daniel García, ahora cambiará de género, añadió.

Su nuevo proyecto lo filmó en el estado de Georgia, pero antes de que se pueda ver en pantalla, el 15 de julio regresa a las salas de cine de México con la película El Mesero.

LA TRAMA

En esta producción de Videocine el hijo de Eugenio se verá atrapado entre dos mundos con su personaje de Rodrigo Sada, pues siendo mesero de un lujoso restaurante sueña con vivir como los clientes que atiende.

El actor de 30 años señaló que poco a poco se abre camino en un competido mercado gracias al empeño que siempre le ha puesto a una carrera en la que debutó siendo niño.

“Ha sido por las cosas que he ido construyendo tanto en redes como en música y cómo me llegan a ver, más los castings que he hecho, a final de cuentas puedas tener una carrera muy fregona y te ven haciendo el casting y si no les gustas, no te llaman”, indicó.

En cuanto a la música, Vadhir explicó que en los últimos 5 años está más dedicado a su proyecto al que poco a poco se suman más personas.

“Es relativamente muy nuevo y al mismo tiempo es un proyecto que yo he llevado de manera independiente con mi equipo, con mis ahorros y todo”, indicó.

POCO A POCO

“Lo he ido levantando poco a poco, sí ha sido un proceso complicado, pero ha sido enriquecedor ver cómo va creciendo y cada vez más gente se ha unido a este movimiento, cosa que al principio estaba más lento”.

Después de temas que han logrado conectar con sus fans como “Buena Suerte” y “Luna”, Vadhir señaló que el chiste es ir creciendo y reinventándose.

“Honestamente, la actuación me ayuda mucho en el sentido de que ya hay una imagen, una presencia, muchas cosas construidas, pero también es complicado porque la gente me ubica nada más como actor y no saben mi lado musical”.

LA MÚSICA NO LA OLVIDA

Y aunque en ese aspecto ha sido un tanto difícil que lo vean como cantante, Derbez no se dejará vencer y espera concretar todos sus anhelos también en la música.