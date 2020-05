Aún no hay luz en Tampico y ya les llegó el recibo

Tampico, Tam.- Pese a que aún no tienen el servicio de energía eléctrica en los nuevos mercados municipales, la Comisión Federal de Electricidad ya les hizo llegar a los locatarios el cobro bimestral, el cual oscila entre los 800 y 2,800 pesos.

Los locatarios se preguntan del porqué el cobro, si a la fecha no se han instalado en los locales y mucho menos cuentan con el servicio.

Gloria Zubieta Sánchez, presidenta de la Unión de Locatarios Unidos por los Mercados, indica que lo peor es que el recibo les acaba de llegar y trae fecha de vencimiento para este próximo viernes.

"Hay cobros desde 800 a 2 mil 800 pesos, no sabemos por qué es pues luz no hay ni en qué consiste la diferencia de precio", refirió.

Menciona que para muchos locatarios va a ser difícil pagar ese recibo pues no se esperaban un cobro y menos tan excesivo, advirtiendo la líder de comerciantes que muchos compañeros no están trabajando a causa de la pandemia y por ende no tienen dinero.

"Dicen que es por la contratación... es incongruente porque aún no dan el servicio ni dan fecha exacta para estar allí, también dijeron que no iba a haber contratación pues iban a respetar el contrato que ya teníamos en el viejo mercado y no fue así pues están cobrando y pues estamos de acuerdo ya ni modo, pero que nos digan por qué la diferencia entre unos y otros recibos", detalló la entrevistada.

Gloria Zubieta señaló que antes de pagar necesitan saber en qué consiste la diferencia pues recuerda que al contratar les dijeron que serían unos 800 pesos pero llegó el recibo y a algunos les están cobrando 2,600 a otros 2,800 y otros más bajos pero no es pareja la tarifa de contratación.

La locataria hizo un llamado a la CFE para que les den una respuesta a ese problema pero además que les den convenio para pagar en partes y, a un plazo más largo en caso de que no puedan hacer nada al respecto.