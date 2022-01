Aumentan solicitudes de pruebas Covid-19

En la Jurisdicción Sanitaria No. IX, actualmente se están recibiendo entre 20 y 30 llamadas telefónicas diarias para solicitar una toma de muestra de Covid-19 u orientación médica en pacientes que presentan síntomas.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, Osvaldo Sáenz Cantú comentó: "No se trata de pedir una cita porque el vecino o un conocido salió positivo; se debe llamar y hacer una cita donde se le realizará un estudio epidemiológico en caso de presentar sintomatología importante, como fiebre, fatiga, dolor de garganta, tos, etc".

"Por eso hay que dejar las tomas de muestras para las personas que realmente sí tienen síntomas sospechosos; además, en los Centros de Salud que se toman muestras, existe un área de triaje respiratorio, donde se evalúa si se le realiza o no la prueba", dijo.

Los casos nuevos activos en la región Ribereña han aumentado en esta semana, a tal grado que ya van 27 casos registrados en plataforma estatal, incluso la tarde de este viernes se reportaron otros 11 nuevos casos.

Saenz Cantú expresó que afortunadamente se cuenta con todo el apoyo del Sector Salud, que no han escatimado en recursos para garantizar las muestras y los tratamientos a los pacientes.

Recalcó que los kits de medicamentos se entregan gratuitamente solamente a las personas que se realizan las pruebas en los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. IX.

Sobre la variante Ómicron, señaló que hasta el día 2 de enero sólo se habían reportado 5 en Tamaulipas.

Señaló que "los casos de Ómicron han crecido exponencialmente en las últimas semanas y México ya ocupa el segundo sitio en los países de América Latina, con 254 detectados de este tipo de coronavirus, hasta ahora el más contagioso".

"Si bien la variante Delta era el doble de contagiosa, los expertos analizan que una persona infectada con Ómicron podría transmitir el virus entre 9 y 10 personas", destacó.

Por último, mencionó que "en caso de presentarse la cuarta ola derivada de la nueva variante del Covid-19, habrá más casos, pero menor número de hospitalizaciones".