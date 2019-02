Asume su error

Monterrey, N.L.

A Sergio Goyri le gustaría retroceder el tiempo para recapacitar sus palabras y no andar de hablador, lo que asegura, es uno de sus más grandes defectos.

Ahora, tras el escándalo que desató un video en redes en el que calificó como "pinche india" a Yalitza Aparicio, actriz protagonista de Roma y nominada al Óscar de Mejor Actriz, el actor y director dice asumir su error.

"No debo andar diciendo tonterías. No se puede andar diciendo... Bueno... lo acepto, lo asumo. Es que me paso de repente.

"Es un gran error que he tenido en toda mi vida, que digo las cosas que pienso. Soy muy hablador, me debo de guardar las cosas. Ser más prudente", afirma en entrevista telefónica.

AVERGONZADO

Además de la vergüenza que ahora siente tras ser tema de conversación desde hace unos días, Goyri dice que lidiará con los insultos que él y su familia reciben luego de que se hicieran virales imágenes en las que él dice que en la Academia "se inventan a nominar a una pinche india que dice: 'Sí señora, no señora'", en la multipremiada película de Alfonso Cuarón.

"Nunca en mi vida, nunca, nunca, nunca... ¡Jamás me había pasado algo así! Y la verdad, me da muchísima pena con todo esto, con mi gente, con mi familia, han insultado a mis hijos, a mi mujer, a mi pobre madre que está bajo tierra, le han dicho de todo".

"No puedo dormir tranquilo, ¡qué va! Estás con el luto, todo te da vueltas. Y quisieras retroceder el tiempo, y dices: 'Si no hubiera dicho, si no esto, si no lo otro'.

"El chiste es que lo hiciste. Yo asumo mis errores y éste fue uno de mis grandes errores".