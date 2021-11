Aspira América al título en todas sus categorías

En el Nido de Coapa, casa del club América, esperan que no haya cupo en las vitrinas a finales de este año.

Las Águilas alistan su participación en la Liguilla de todas las categorías.

El primer equipo dirigido por Santiago Solari clasificó como líder y espera rival para el arranque de los Cuartos de Final ya sea el 24 ó 25 de noviembre, pero también la Femenil comandada por Craig Harrington afina detalles de cara a la última jornada de este sábado en la que aspira a terminar cuarta de la clasificación, antes de que arranque la Fase Final.

La Sub 20 también clasificó, pero ahora debe mostrar el ADN azulcrema después de caer como visitante 4-2 contra Tigres en el partido de ida de los Cuartos de Final. La vuelta se disputará este sábado a las 12:30 horas, en las instalaciones de Coapa.

En la categoría Sub 18 el rival también es Tigres, cuadro al que los azulcremas visitaron ayer jueves y terminaron con empate 1-1 y al que reciben el domingo a las 11:00, en la Vuelta.

En el Apertura 2018, se coronaron los equipos azulcremas de la Liga MX, de la Sub 17 y de la Liga MX Femenil. Fue tal el júbilo que incluso el dueño Emilio Azcárraga Jean organizó una comida para todos sus campeones en las instalaciones de Coapa.

Ahora el equipo tiene otra oportunidad para hacer historia. Las siguientes horas serán clave en el proyecto deportivo de las Águilas.

La primera parte del trabajo está hecho, pero de nada servirá si no llegan los trofeos a las vitrinas azulcremas.

Analiza el América ir a FIFA por lesión de Aquino

Santiago Baños, presidente del América, confirmó Pedro Aquino, estará fuera de acción, pues regresó lesionado de la Fecha FIFA, por lo cual analizan las opciones para quejarse ante la FIFA.

En entrevista para Marca Claro, Baños indicó que Aquino se resintió de un problema que tenía y aunque se había solicitado que no acudiera a la convocatoria con Perú, su observación fue desechada, ocasionándole un grave problema a las Águilas que tendrán una baja sensible de cara a la Fase Final.

"Me molesta mucho que exista irresponsabilidad cuando se les hace saber a las Federaciones que no están en condiciones de jugar", dijo.

"Por eso no jugó la Final (de Concachampions) contra Monterrey, luego no jugó ante Cruz Azul, mandamos todos los reportes y todos los estudios a la Federación de Perú, les hicimos saber que el jugador no estaba al 100 por ciento para que lo cuidaran. No nos podemos negar a que viaje y por obvias razones tuvo que ir, pedimos que nos lo regresen y no hicieron caso. Se nos hace una falta de respeto para el club".

Aquino tenía una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo, la cual se agravó por su participación en el duelo contra Venezuela donde solo pudo jugar 13 minutos.

"Vamos a ver cuáles son las opciones para recurrir a la FIFA, me da mucho coraje que sean tan irresponsables y que no tomen a consideración las partes, sabíamos que estaba lastimado y no lo tomaron en cuenta. Se preocuparon por ellos mismos", estimó Baños.

El presidente de las Águilas también dijo que tienen claro que este paro por la fecha FIFA y el Repechaje lo están utilizando para recuperar a sus lesionados, sin embargo admitió que es difícil mantener el ritmo con tantos días sin partidos.

Unas cuantas charlas bastaron para que el América se convenciera de firmar el contrato con Benedetti.

En el club había gustado la iniciativa, el hambre, la juventud y la calidad del fichaje colombiano. No, no se trata de la historia de Nicolás, sino de su hermana Valentina, quien ya cumplió un año y medio en el Nido de Coapa.

La historia cuenta que, recién graduada de la carrera de Psicología, se interesó por saber cómo se trabajaba en el club América, en donde su hermano "Nico" jugaba desde enero de 2019.

"Yo estaba en México cuando ella visitó al América, para ver cómo era que trabajaban, charlar con ellos. Parece que hubo mucha afinidad con ella. Conversó sobre lo que hacían, lo que pretendían. Ellos, en un momento determinado, le dijeron que, si había una vacante, se lo comunicaban.

"Ella vino a hacer consultas, tenía la intención de aplicar esa parte deportiva con niños. Después, le dijeron que había una vacante, hizo las entrevistas correspondientes y le dieron la gran noticia de que podía venirse al América", contó Cuco Benedetti, padre de Valentina y "Nico".

En febrero de 2020, Valentina entró a trabajar como colaboradora del área de desarrollo humano del América, esa que encabeza Marcelo Schejtman.

"Valentina eligió su carrera de Psicóloga y siempre decía que la Psicología deportiva era muy importante. Ella jugó un poquito de futbol, mostraba ciertos dotes, aunque nunca como Nicolás. Siempre le gustó la parte deportiva y cuando se graduó empezó a ver la posibilidad. Gracias a Dios se le dio la oportunidad en un equipo tan grande como América.

"El éxito de ella recién graduada de psicología, prácticamente, para venir a trabajar a una institución como esta es una bendición, el encontrar un camino tan rápido, poderse vincular a lo que ella quiere", expresó don Cuco.

Tienen psicóloga en casa

Valentina tiene 26 años, dos más que Nicolás, el más pequeño de los cuatro hermanos Benedetti.

El futbolista, tan castigado por las lesiones, tiene psicóloga de lujo en casa, aunque a decir de su padre ni lo necesita.

"Nico siempre ha sido un guerrero, ha sido un ´man´ que no se lo han robado las lesiones o lo que le ha pasado en la vida, es una persona que confía demasiado. No lo ves lamentándose, es trabajo y trabajo, es muy fuerte en ese aspecto gracias a Dios. No le escuchado nunca un ´estoy mal o me siento así´, siempre me dice ´confianza, todo pasa, luego llegan las cosas buenas´", expresó a Grupo REFORMA el padre de los americanistas (psicóloga y futbolista), Cuco Benedetti, quien confía en que ambos tendrán el éxito en el club de mayor exigencia en México.

"Han sido realmente muy juiciosos desde pequeños, Valentina muy dedicada a su estudio y Nico desde muy jovencito dedicado a su futbol, eligió desde muy joven esa profesión, entró a los 5 años y medio, rayaditos los seis, a una escuela de futbol, desde ahí nunca dejó de jugar torneos de colegio, de Liga, se mantenía permanentemente jugando. Todos necesitamos de ese apoyo psicológico, pero Nico siempre ha superado sus situaciones muy rápidamente, enfocado en seguir trabajando, no para".

Nadie duda de la calidad del volante colombiano, pero las lesiones le han impedido mostrar su mejor versión.

Hoy está listo para pagar la deuda con la afición azulcrema brillando en la Liguilla y llegando con el América a una nueva Final, mientras encuentra el remanso de paz al lado de su primogénita, Alanna.

"Todos los días me pongo una camiseta que dice ´feliz abuelo´, no me la quito", presume don Cuco.

"Hay que volverla del América de México, no hay nada qué hacer".