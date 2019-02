Aseguran que Bill Cosby disfruta su estadía en prisión

Cd. de México.- Andrew Wyatt, portavoz de Bill Cosby, afirmó que el actor ha tenido una estadía increíble en la prisión, y que disfruta sus días platicando con los reclusos.

Durante la entrevista que Wyatt ofreció a WCAU-TV, en Filadelfia, contó detalles de lo que ha notado durante las visitas que le ha hecho a Cosby.

"Cuando lo visito, no noto que se sienta triste sobre esto. Él no está triste, no está arrepentido porque él no ha hecho nada malo", dijo.

Cosby fue sentenciado en septiembre del año pasado por drogar y agredir sexualmente en 2004 a Andrea Constand, y desde ese momento no permite que ni su esposa e hijas lo vayan a ver a la cárcel.

"En este momento, soy el único al que permite visitarlo, además de a sus abogados, y así lo quiere él", contó el Wyatt.

De acuerdo con Page Six, hace unas semanas, el intérprete fue trasladado a una celda en solitario en una prisión de máxima seguridad de Pensilvania, donde cumplirá hasta 10 años de sentencia.