´ASCENSO MX, EN LA ÓRBITA MUNDIAL´

Ciudad de México

Miguel Fuentes, técnico del Tampico Madero, afirmó que no ven la llegada de Maradona como un insulto para todos los que están formados en espera de una oportunidad en el Circuito de Ascenso.

"No lo veo como un insulto para nosotros, cada directiva tiene su plan de desarrollo, un plan publicitario, todos sabemos perfectamente quien es Diego Maradona, qué es lo que podrá aportar y qué no podrá, fue un gran jugador, ha sido uno de los más grandes de la historia en el futbol mundial, sin embargo, en una carrera como técnico, como tal pues no tiene, ha dirigido muy poco, y estará también empezando a conocer el futbol de esta rama", explicó.

Fuente, quien ha dirigido a clubes como Celaya, Veracruz, San Luis, Necaxa, Lobos y Juárez, comentó que de entrada ya puso a la división de Ascenso en el mapa mundial, y para hablar del aporte que hará al futbol mexicano, habrá que esperar a ver cómo le va en las próximas jornadas.

"De inicio para los que estamos en la División de Ascenso ya le dio otra perspectiva, con su solo nombre, ya puso a la Liga en la orbita mundial, ahora sabrán donde queda Sinaloa, es una ventana mediática para los que estamos en esta competencia y como técnico, lo iremos conociendo, a ver como trabaja cual es su filosofía, su metodología de trabajo, y eso el tiempo lo dirá, que tanto podrá aportar al futbol mexicano", recalcó.

Fuentes debutará en el banquillo de la Jaiba Brava este viernes, cuando enfrente a Correcaminos en el Clásico tamaulipeco.

"Es parte de lo que estaba buscando, un proyecto con capacidad para ascender, estoy en el vehículo ideal para dirigir en Primera División, sin embargo hay que ir paso a paso", comentó.