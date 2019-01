Arranca operativo ´chatarra´. Ponen orden en las calles

Río Bravo, Tam.- Después de poco más de 20 años finalmente se le está poniendo remedio al cementerio de "chatarra" en su mayoría del transporte de pasajeros y basurero, que en la vía pública se habían adueñado en los alrededores del parque conocido como "el Barrilito" como si fueran instalaciones propias.

Fue en sector de la colonia Cuauhtémoc, al poner en marcha el operativo "chatarra" la dirección del departamento de Tránsito, realiza el retiro de todo tipo de obstáculos en las banquetas y carpeta de rodamiento de la ciudad, y a la par iniciarán en la Villa de Nuevo Progreso.

El operativo encabezado por el director del departamento capitán, Leoncio Ariel López Talamantes y elementos de la corporación inició por la mañana específicamente por las calles Libertad con Tamaulipas, con la colocación de las notificaciones en las que se les invita a retirar la chatarra de la vía pública y las banquetas, y se les da un plazo de 24:00 horas a partir del aviso.

"Este operativo "chatarra" consiste en el retiro de todos los vehículos que se encuentren en estado de abandono o que den muestras de que están inservibles para recuperar los espacios públicos, y brindar mayor seguridad a los peatones y familias en general, iniciamos en el parque "el Barrilito" en atención a demanda de los ciudadanos por que además de la mala imagen y y el peligro que representan repercute en la seguridad de las personas".

Esto ante el temor de que hasta ciertas horas pueden esconderse fácilmente delincuentes que los pueden agredir, acciones que se estarán extendiendo en toda la ciudad como en Nuevo Progreso previas notificaciones.

"Quienes no acaten las notificaciones entonces Tránsito actuará apoyados por Grúas de la Torre en el retiro de la chatarra, que para poder recuperarlas tendrán que pagar una multa y el costo del arrastre, aquí siempre actuamos bajo el marco de la legalidad, sobre aviso no hay engaño aquí no hay cabida para la corrupción".

Consideró que en la ciudad este problema es un desorden generalizado que habrá que erradicarse de raíz, la gente voto por un verdadero cambio y es lo que se está haciendo contando con el respaldo del Alcalde de la localidad, en el que los ciudadanos también deben hacer la parte que les corresponde.