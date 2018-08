Apuestan a que Canadá seguirá acuerdo entre EU y México

Las acciones y el dólar de Canadá, conocido como el loonie, continuaron subiendo el lunes ante la noticia del acuerdo entre Estados Unidos y México, a pesar de las amenazas de Trump de que Canadá podría quedar al margen y enfrentar aranceles a los autos.

Las acciones de firmas fabricantes de autopartes canadienses como Magna International Inc y Linamar Corp se contaron entre las que subieron.



El acuerdo parcial entre Estados Unidos y México intensifica la presión sobre Canadá, pero el país no carece de recursos. Una razón es la ley comercial estadounidense, que probablemente establezca una vía más fácil para aprobar un acuerdo comercial tripartito.



Otra es el Congreso, donde figuras clave dijeron el lunes que Canadá -el principal comprador de las exportaciones estadounidenses- debe estar incluido. Otra es la urgencia: México y Estados Unidos tienen más prisa, según los analistas.



Sin duda Canadá se ve presionado a hacer concesiones y llegar a un acuerdo, pero el camino de Trump para un avance sólo con México tampoco es claro. Algunos analistas dijeron que el acuerdo del lunes era bueno para Canadá. La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, mantendrá conversaciones en Washington este martes.



En Estados Unidos, las conversaciones sobre el TLC se han desarrollado en el marco de lo que se conoce como Autoridad de Promoción del Comercio, que otorga facultades comerciales al Presidente.



Para firmar algo antes del 1 de diciembre, cuando está previsto que asuma el Presidente electo de México, el Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, dijo que espera anunciar un acuerdo para fines de esta semana.



Sin embargo, no hay coincidencia respecto de si puede hacerlo sin Canadá. Lighthizer sostuvo que sí, ya sea anunciando que "queda abierta la posibilidad de que Canadá se sume" o avanzando sin Canadá en el caso de que el país "opte por no sumarse", dijo.



Otros no están tan seguros. John Cornyn, un senador republicano de Texas, dijo que "un acuerdo trilateral es el mejor camino" y que "tenemos que asegurarnos de que el acuerdo final comprenda a Canadá y cuente con apoyo bipartidario". Según los analistas, no sería fácil cerrar la puerta a los canadienses.



Un acuerdo es posible esta semana si ambas partes hacen concesiones, dijo el lunes un funcionario del Gobierno canadiense que habló a condición de conservar el anonimato. El avance entre Estados Unidos y México es bueno, pero hay varios temas que aún deben resolverse, dijo el funcionario, que declinó mencionarlos.



Los productos lácteos son uno de esos temas. No forman parte del TLC en este momento, pero Trump se ha propuesto destruir el sistema canadiense de cuotas de producción y aranceles. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, no ha descartado ceder una parte del mercado, como lo ha hecho su país en acuerdos comerciales anteriores.



Trudeau habló con Trump el lunes y la oficina del Primer Ministro calificó la conversación telefónica de "constructiva". Trudeau espera que las conversaciones de esta semana lleven a una conclusión exitosa de las negociaciones".