Aprueban diputados cuenta pública 2019

Al exponer el proyecto, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, expuso que en la cuenta pública se realizaron mil 358 auditorías sobre el ejercicio del gasto público. Señaló que los ingresos llegaron a más de 5 billones de pesos lo que significa que se rebasó el monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación por más de 86 mil millones de pesos.

También explicó que el balance público tuvo un déficit del 14% menor al 2018, y aseguró que "se alcanzaron los objetivos fiscales propuestos", aunque de los más de 5.8 billones de pesos del gasto neto total "se identificaron recuperaciones por 100 mil 914 millones de pesos".

Al respecto, el diputado panista, Héctor Saúl Téllez Hernández, adelantó que su grupo parlamentario no acompañaría el dictamen por distintas razones: "no cumple las metas proyectadas para el PIB, las cifras de nuevos empleos para 2019 fue apenas de 342 mil nuevas plazas, el gobierno mexicano utilizó 519 mil millones de pesos por concepto de deuda pública lo que contrasta con el discurso presidencial de no llevar a cabo endeudamiento público, respecto al rubro de ingresos tributarios se proyectó una recaudación de alrededor de 3.3 billones de pesos, sin embargo, se recaudó 3.3% menos; hubo un subejercicio de 23 mil 600 millones de pesos, mientras que en el rubro de participaciones federales hubo una contracción de disminución en los recursos transferidos; entre otros. Reiteró que su bancada votará en contra del dictamen".

Se reflejan subejercicios

- Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, señaló que hay rubros en los que se etiquetó una cantidad de presupuesto importante, pero que reflejan subejercicios, "esto representa anomalías".

- El priista Jaime Bueno, del PRI, dijo que otras deudas con la ciudadanía en 2019, fue la generación de empleos, que de acuerdo al IMSS fue la menor desde el año 2009; "342 mil puestos de trabajo, contra más de 660 mil en el 2018", también recordó que las solicitudes por retiro de desempleo en las Afores superaron los 12 mil millones de pesos, mientras que la producción industrial, la construcción, la exportación de petrolíferos y autos, "registraron disminuciones que no se veían desde hacía 10 años".

- En defensa del proyecto, la morenista Lidia Pérez Bárcenas aclaró que el dictamen lo que evalúa son las auditorías de la ASF, y en esa materia, "pese a la pandemia la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cumplió al 100% con la realización de mil 358 auditorías".