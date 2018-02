Aprovechan artesanos para ofrecer artículos

Miguel Alemán, Tam.

Como motivo del tradicional Día de San Valentín que se celebró este miércoles, algunos comerciantes ambulantes aprovecharon para poder capitalizar el enamoramiento de las parejas, así como las amistades entre compañeros de escuela o trabajo para poder ofrecer sus productos artesanales que fueron exhibidos en el primer cuadro de la ciudad.

Tal es el caso de don Ernesto Cruz Rodríguez, quien cuenta con más de 30 años de experiencia dedicándose a la elaboración de llaveros con bonitas figuras de madera, por lo que se instaló con su puesto ambulante en la plaza principal para poder exponer sus trabajos elaborados a pulso, ayudado tan solo con un cautín eléctrico que utiliza manualmente para poder quemar la madera y así darle forma a los nombres que viene plasmando en las diferentes artesanías.

Una gran variedad de llaveros con figuras que van desde los tradicionales corazones, ya sean en una o dos piezas, hasta conejitos, pies, pergaminos y todo tipo de figuras en madera, son elaboradas y etiquetadas a mano por don Ernesto, quien también recordó que hace años trabajaba sobre piel, pero ahora lo hace sobre madera.

“Lo más importante es saber escribir en manuscrito y tener muy buen pulso para poder hacer las letras sobre las piezas de madera, pero lo primero sería sacar el molde del diseño o la figura que se quiere en madera, para luego escribirle lo que se quiere”, explicó el vendedor originario del Distrito Federal, pero con residencia actual en esta ciudad.

LOS MÁS VENDIDOS

“Hago muchos diseños, pero ninguno se vende como los corazones y aún más en estas fechas de febrero, sobre todo con motivo del Día del Amor y la Amistad, ya sea para la novia o los amigos”, dijo el artesano, quien destacó que sí se requiere de mucho pulso para poder escribir los nombres o leyendas que el cliente quiera.

“Sí, se necesita de muy buen pulso, porque una persona fumadora o tomadora, tal vez no tendría tan buen pulso, como el que uno tiene”, aseguró, al señalar que sus artículos son pequeños y se pueden dar como regalo o recuerdo para los seres queridos en esta fecha tan especial.

De igual forma, también aclaró que sus artesanías las puede adquirir mucha gente, incluso la de escasos recursos, pues las ofrece a precios muy económicos, ya que los materiales que utiliza para su elaboración, no aumentan, como lo hacen los productos básicos.

“Hay gente que me dice, oye das bien barato, ya tienes 5 o 6 años con los mismos precios, pero no los sube uno, pues para qué, más que nada se les cobra por el trabajo, como quien dice aquí yo nada más cobro la mano de obra, más que todo y el barniz que se le hecha para poder proteger la madera”, explicó don Ernesto, quien reconoció que también hay quienes todavía se quejan de que solo es un pedazo de madera.

“Algunos también me dicen que es muy fácil hacerlo, es entonces cuando les saco la herramienta para que me lo demuestren y luego dicen, no pero tú eres el que sabes y se dan cuenta que solo se les cobra el trabajo, verdad”, finalizó.