Aparece en el medio tiempo

Ciudad de México.

Cada año, el Super Bowl es un imán para aquellos famosos que quieren disfrutar el encuentro deportivo y el espectáculo del medio tiempo. Este año, uno de los afortunados en estar en el Mercedes Benz Stadium fue Maluma.

El intérprete de reguetón compartió en sus historias de Instagram algunos videos e imágenes desde el lugar donde se disputaba la victoria Rams y Pats.

La presencia del colombiano generó furor en la web, donde la frase "Maluma en el Super Bowl" se convirtió en tendencia, pero solo apareció en los anuncios de medio tiempo.

Por supuesto que Maluma no perdió el estilo, a pesar de estar en un evento deportivo. Así lo dejó ver en una de las fotos que compartió, donde luce su particular sonrisa y un look relajado pero muy bien cuidado.