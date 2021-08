´Apaga´ energía a 300 maquiladoras

En la misiva enviada este martes, cuya copia posee EL MAÑANA, los representantes de Index en la Zona Norte de Tamaulipas explican y detallan el impacto negativo que ha tenido el hecho de no tener disponibilidad de energía eléctrica, que se ha hecho imposible laboral.

A continuación se reproduce la carta enviada al Ejecutivo Estatal:

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gobernador del Estado de Tamaulipas.

Debido a los efectos del frente frío número 35 presentado en Tamaulipas, la industria de manufactura de exportación de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, cerró ayer el día en la mayoría de las empresas sin suministro de energía eléctrica y en otros con servicio intermitente.

Hoy amanecimos en esta misma situación, con temperaturas por la noche de menos cinco grados centígrados en promedio y sin manera de que los más de 219 mil trabajadores del sector y sus familias pudieran calentar sus casas, esto es, casi un millón de personas.

PIDEN APOYO

Solicitamos su apoyo urgente ante la gestión con la Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) para conocer cuál es el tiempo aproximado de restablecimiento, ya que en primer término el desabasto de energía representa un riesgo para los trabajadores al estar expuesto al frío, con riesgo de enfermarse y también enfrentarse a problemas de transporte público constantes.

Si tuviéramos una programación de horarios de alimentación eléctrica para las zonas afectadas, las cerca de 300 empresas de la industria de maquila y manufactura de exportación, que son el principal sector económico de esta región podrían hacer una mejor planeación para coordinarse con los trabajadores y evitarse la exposición mencionada.

Por otra parte, los cortes intermitentes sin previo aviso están afectando la producción y no permiten avanzar a las pocas plantas que recuperaron la electricidad, a esto se le suma el riesgo que corren los equipos por los apagones abruptos y encendido varias veces al día generando desconfianza por parte de nuestros corporativos ante la falta de certeza en su operación.

Empresas del sector automotriz, aeroespacial, médico y otros sectores ya dejaron de producir por cortes de energía de más de 15 horas. Más de 2 días sin luz, ocasiona una gran pérdida a la industria muy difícil de resistir.

Sr. Gobernador sabemos que como primera autoridad del Estado, usted es el más interesado en cuidar de la ciudadanía y de los sectores productivos y reconocemos su genuina preocupación por los tamaulipecos con todas las acciones que su Gobierno despliega cada día en todo el Estado. No le quepa duda que en Index Tamaulipas tiene aliados que apoyan las buenas decisiones de su gestión.

SOLICITAN INTERVENCIÓN

En virtud de lo antes expuesto, mucho le agradecemos su intervención ante Cenace y CFE para que se nos comunique con horarios precisos de los cortes del suministro de energía.

No podemos planear los horarios de los turnos ni sabemos si los más de 219 mil trabajadores podrán laborar o no, si no va haber algún plan de cortes, también es importante saberlo para generar planes en las plantas que funcionen. Para poder apoyar a nuestros trabajadores, el activo más importante de la industria, necesitamos información adicional con la cual las plantas manufactureras puedan tomar decisiones.

Agradecemos atentamente su atención a la presente y quedamos en espera de su apreciable intervención. Firman esta carta: Index Reynosa, Index Nuevo Laredo e Index Matamoros.

Cortes continuarán

El sector industrial en Tamaulipas se ha visto afectado de manera drástica ante los diversos cortes de carga rotativos y aleatorios llevados a cabo por el Cenace.

En Tamaulipas, Index, el cual comprende empresas del sector automotriz, aeroespacial, médico, entre otros, ha reportado cortes en el suministro de la energía eléctrica por más de 15 horas.

Esto impacta a sus cadenas y procesos productivos, lo que ha generado incertidumbre en sus más de 219 mil trabajadores de las más de 300 empresas instaladas en la región.

Cortes intermitentes representan un riesgo para los equipos al sufrir apagones abruptos

Provoca desconfianza de las empresas ante la falta de certeza en sus operaciones.

Gobierno del Estado de Tamaulipas hace un llamado al Cenace a fin de que se garantice el suministro de energía eléctrica de:

? Áreas estratégicas

? Sector industrial

? Pide programar cortes en el suministro eléctrico, con el propósito de brindar certeza a las empresas tamaulipecas permitiéndoles tomar mejores decisiones operativas.