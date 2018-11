Anuncian mano dura contra ebrios y cafres. Tendrá Tránsito apoyo de corporaciones

A partir de este fin de semana ya no hay padrinos para nadie, pues ya no se tolerará más influyentismo . Mónico Garza Barrera, Seguridad y Vialidad

Miguel Alemán, Tam.- Tras reconocer que se cuenta con poco personal acreditado, el titular Seguridad Pública ymunicipal advirtió que ya se tienen nuevas disposiciones para poder aplicar mano dura en contra de los ebrios y raudos conductores que se atrevan a infringir el reglamento.

"A partir de este fin de semana se acabaron los padrinos, pues ya no se tolerará más influyentismo y para ello se tomarán medidas más enérgicas en contra de los conductores que violen las leyes", sentenció el responsable de la Vialidad en esta ciudad, Mónico Garza Barrera.

Para una efectiva aplicación del reglamento, las autoridades municipales estarán contando con todo el apoyo del personal de otras corporaciones, precisando que para ello estarán trabajando de manera estrecha y coordinada.

"Es cierto que tenemos poco personal, pero también es cierto que existe mucho desorden entre los automovilistas, incluso los que vienen del lado americano, por eso implementaremos medidas más enérgicas en contra de aquellos que sean sorprendidos en estado de ebriedad o con exceso de velocidad por las calles de la ciudad", refirió el funcionario.

"Desde el momento en que dicen que no hay tránsito, la gente no respeta las luces, y es que no hay orden, incluso todos esos que les echaban a los elementos, son las gentes que no los querían, porque son los que cometen las infracciones", consideró.

"Tenemos que poner orden en la circulación, porque no es posible que durante las noches del fin de semana, agarren el Boulevard como si fuera una pistas de carreras", expresó el jefe policiaco, quien dijo que ya tiene preparada una sorpresa para imponer su autoridad en cuanto a la vialidad, declinando brindar mayores detalles al respecto.

Esta nueva disposición de las autoridades podría ser considerada un tanto drástica por los automovilistas, pero tan solo durante el anterior fin de semana se dispararon los accidentes, estimando que al menos unos 10 de ellos se debieron a la ingesta de bebidas embriagantes.