Anuncia su retiro

Ciudad de México.- Uno de los artistas con más fama de los últimos tiempos, Ed Sheeran anunció su retiro de la música; una mala noticia para los ya miles de seguidores del cantante quién ha decidido poner una pausa en su carrera musical con su gira "Divide".

Ed Sheeran anunció que se mantendrá alejado de los escenarios para pasar más tiempo con su esposa, Cherry Seaborn

El intérprete de "Perfect" dirigió este anuncio en esta semana tras culminar el pasado lunes su gira "Divide" un tour por el cual viajó alrededor de todo el mundo por dos años consecutivos y el cual congregó a más de 9 millones de asistentes.

DECISIÓN AGRIDULCE

El intérprete aprovechó un concierto en el Chantry Park de Ipswich (Inglaterra) en el cual manifestó que esta era una decisión agridulce ya que desconoce si en algún momento podrá volver a pisar un escenario.

Asimismo, añadió que tal despedida le genera un sentimiento similar al que experimentas al romper con una novia de muchos años, "suena raro" señaló el cantante ya que he estado mucho tiempo en esta gira. De igual manera agradeció el apoyo de los fans que han seguido su carrera, "los veo en unos cuantos años" concluyó.

SUS MOTIVOS

Los motivos de esta decisión señaló el intérprete del afamado video de "Thinking out loud" tras una previa denuncia que el británico recibió hace unos días sobre un presunto plagio que realizara para uno de sus temas "Shape of you".

Sam Chokri, es el demandante el cual se atribuyó la composición original y el cual asegura que forma parte del tema Oh Why publicado en el año 2015.

Sheeran lo niega, pero el músico Sam Chokri afirma que la estrella del pop 'le robó' el estribillo de su canción de 2015 'Oh why' para usarlo en 'Shape of you' -la canción más escuchada de la historia en Spotify con más de 2200 millones de reproducciones.

El hecho posiblemente genere que Sheeran sea llevado a los tribunales por copiar supuestamente el tema del cantante Marvin Gaye "Let´s get it on".

Ante esta situación, las regalías de Ed Sheeran por 'Shape Of You' han sido suspendidas mientras espera una decisión judicial, que se ha pospuesto hasta 2020.

DATOS PERSONALES

>Nombre real: Edward Christopher Sheeran

>Fecha de Nacimiento: 17 de Febrero de 1991

>Edad actual: 28 años

>Lugar de Nacimiento: Hebden Bridge, Inglaterra

>Estilos:folk, pop

Tour Divide

ingresos 736.7 mdd

duración 893 días

asistencia 9 millones