Anuncia NFL fecha para el Chiefs vs. Chargers en el estadio Azteca

Cd. de México.

La NFL anunció que el juego entre Chiefs de Kansas City y Chargers de Los Ángeles se jugará el lunes 18 de noviembre en el Estadio Azteca, a las 19:15 hrs. (tiempo del centro de México).

Ambos equipos dieron a conocer esta noticia a través de sus redes sociales, a siete meses de realizarse el juego en territorio nacional.



Por su parte, NFL México lanzó una convocatoria para que los aficionados se registren y tengan más oportunidad de obtener boletos para este duelo.



Será el segundo MNF en el Estadio Azteca, luego de que el 21 de noviembre de 2016, los Oakland Raiders vencieron por 27-20 a los Houston Texans, en el primer encuentro de Lunes por la Noche que se jugó fuera de territorio estadounidense.



El año pasado, el juego entre Jefes y Carneros fue cancelado por las pésimas condiciones en las que se encontraba el Coloso de Santa Úrsula, que mudó de césped natural a híbrido.



En enero, la NFL anunció a los rivales que se enfrentarán este año en el Azteca.

We´re headed to Mexico City for Monday Night Football! We will face the Chargers on November 18. #VamosChiefs pic.twitter.com/aMJWNIi08v