Angelina Jolie se muestra amorosa con sus hijos

Angelina Jolie no cesa en sus intentos de querer mostrar una vida normal en pleno divorcio de Brad Pitt. La actriz, que comenzó los trámites de separación en 2016, se ha centrado desde entonces en su labor humanitaria como embajadora de la ONU y en su faceta de directora, pero siempre ha procurado que su labor de madre soltera de familia numerosa no se viera marchitada. Por ello, siempre lleva a sus seis hijos a cada uno de los destinos a los que viaja y no duda en mostrarlos ante las cámaras.

La que fue una de las parejas más queridas de Hollywood tiene seis hijos: tres adoptados —el camboyano Maddox (17), el vietnamita Pax (14) y la etíope Zahara (13)— y tres biológicos —Shiloh (12) y los mellizos Knox y Vivienne (10)—.

En la última semana, la intérprete de Maléfica ha sido fotografiada con su hijo mayor, Maddox, compartiendo un helado en West Hollywood (California). En el Día del Trabajo de Estados Unidos, el pasado 5 de septiembre, Jolie estuvo acompañada de Zahara, Shiloh y los mellizos; y hace unos días se fue de compras con Pax y Zahara.

En enero de este mismo año viajaba con toda su tropa a París, donde se reunió con Brigitte Macron para defender varias causas sociales, y un año antes, en marzo de 2017, no dudó en llevarse a los pequeños a Camboya, donde la directora se encontraba promoviendo su último proyecto, First They Killed My Father. A esto hay que sumar que en mayo la actriz mostraba su enfado al no poder instalarse con sus hijos en Londres donde rodará la segunda parte de Maléfica.

Y no falta una imagen para cada uno de estos actos. Según mantiene la publicación Page Six (especialmente bien informada sobre la vida y obra de los Pitt-Jolie), la protagonista de Sr. y Sra. Smith quiere mostrarse ante la prensa como una madre centrada y dedicada en sus hijos y así ganar puntos para la decisión definitiva de la custodia en la firma del divorcio.

Jolie solicitó el divorcio de Pitt en septiembre de 2016 y pidió la custodia de sus hijos. El actor, que reclama la custodia compartida, puede ver a los niños una vez a la semana, al principio bajo supervisión, aunque ahora no se sabe si sigue sometido todavía. Pero el control de Jolie es tal que el pasado junio un juez le advertía que podía perder la custodia si no facilitaba a Pitt el acceso a los pequeños.

Pitt, de 54 años, y Jolie, de 43, no hablaron hasta pasados seis meses de su separación y han tardado 18 meses en llegar a un primer acuerdo de divorcio. Un acuerdo que la actriz ha empañado tras la reciente acusación que ha hecho sobre al actor de no pagar la pensión de los niños. A principios del pasado mes de agosto, los abogados de Jolie presentaron documentación en la Corte Suprema de Los Ángeles que exigían que Pitt pagara 50% de los gastos de los niños, así como una compensación retroactiva. Los abogados del actor respondieron y aseguraron, en nuevos documentos presentados ante la misma corte, que el intérprete ha pagado más de 1,3 millones de dólares (algo más de 1,1 millones de euros) en "recibos y facturas para el bienestar de Jolie y los niños" y, además, le ha prestado a Jolie 6,9 millones de euros para que comprara la vivienda en la que ahora reside.