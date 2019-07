Angélica Vale repite el patrón

La mejor enseñanza que recibió Angélica Vale de su madre, Angélica María, es la misma que está aplicando para la crianza de sus pequeños, Angy y Daniel, de siete y cinco años, respectivamente.

Esto incluye también los regaños y firmeza que se debe tener con ellos a la hora de imponer alguna regla.

"Tengo muy buen ejemplo de cómo ser amiga de mis hijos y al mismo tiempo tener una relación respetuosa. En mi caso sí me pusieron reglas, límites cuando tenían que hacerlo y eso lo agradezco porque me educaron bien. Eso es lo que estoy haciendo: estoy copiando la educación que me dieron a mí para criar a mis hijos", afirmó Vale en entrevista en el aeropuerto capitalino antes de volar a Los Ángeles.

La actriz, quien en 2006 protagonizó la telenovela "La fea más Bella", busca estar con su familia lo más que pueda y no le importa incluso dejar pasar oportunidades laborales.

"Después de finalizar las grabaciones de "Y Mañana Será Otro día" (2018), Angeliquita se me puso mal y todo lo que le decía le molestaba y habló conmigo, me dijo: ´mamá, me dejaste y eso no puede volver a pasar´. Y eso que regresaba todos los fines de semana a verlos. Sé que en algunos años ni me van a hacer caso, por eso ahorita, que me necesitan, busco estar con ellos. Los proyectos ya vendrán luego".

Vale espera tener una relación tan sólida como la que mantiene con su mamá, con quien nunca ha tenido una discusión de la cual se tengan que arrepentir.

"Obvio ha habido discusiones normales de mamá e hija, pero a los cinco minutos se nos olvida. Nuestra relación es preciosa, mi mamá nunca me faltó, siempre estuvo ahí, supo los momentos difíciles en los que tenía que estar ahí y estuvo", aseguró Vale. (Reforma)