Android Pie cuenta con machine learning

Desde su anuncio en mayo pasado, la nueva versión de Android, sistema operativo de Google, llamó la atención por la cantidad de novedades y funciones que incluye gracias a la implementación del aprendizaje automático como parte de su código base.



"Es la versión de Android más grande que hemos trabajado hasta ahora. Incluye grandes funcionalidades que hacen de Pie un sistema operativo totalmente diferente a Oreo. No se trata de una simple actualización. Con la implementación de machine learning se puede predecir la conducta del usuario para hacer el teléfono más eficiente y darle una mayor duración a la batería", señaló en entrevista Anwar Ghuloum, director de ingeniería de Android.



Android 9, que fue liberado esta semana, incluye opciones como "acciones" con la cual, por ejemplo, cuando el usuario pone en el buscador o dice al asistente de Google términos como Uber, aparecerá una barra de notificación con el costo de un viaje desde su ubicación y puede confirmar el viaje ahí mismo, sin abrir la aplicación.



Esta funcionalidad también está diseñada para predecir qué aplicaciones utilizará el usuario para tenerlas listas y mejorar el desempeño de los teléfonos."Con el tiempo, el machine learning va a aprender los patrones de uso, por ejemplo el tiempo que pasa en una red social y los horarios promedio en que las utiliza.Con esa información intenta predecir cuándo serán usadas las aplicaciones y administra la batería y la memoria de acuerdo con el patrón de uso", agregó Ghuloum.

Otro de los aspectos clave de Android Pie es la nueva funcionalidad Well Being que busca ser un apoyo en el manejo y uso del tiempo frente al smartphone. "No queremos limitar al usuario en su experiencia. Solo le daremos información sobre el tiempo que pasa conectado y en qué tipo de aplicaciones. Así puede planear sus tiempos de uso en redes sociales o Internet si así lo desea para alcanzar un mejor balance en su vida personal", dijo el ingeniero.



También se agregó una función llamada "No molestar"que se activa con solo poner boca abajo el celular para bloquear todas las notificaciones, a menos que provengan de uno de los contactos que el usuario determinó previamente.



Otro de los elementos que Android Pie promete a los usuarios es una mayor duración de la batería. A través del algoritmo de machine learning, el sistema operativo administra los procesos que se ejecutan en segundo plano y cierra aplicaciones que no estén en uso para optimizar los recursos e incrementar la autonomía de los teléfonos significativamente.