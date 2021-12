Anda desatado en amor actoral

"Yo ando lleno de amor con mi familia, Diego y Ari, pero mis personajes sí que la dan vuelo a la hilacha", dijo simpático el actor, quien actualmente es visto en la telenovela Si Nos Dejan, remake de Mirada de Mujer, donde interpreta a Martín Guerra, periodista de profesión.

Protagonizar al lado de Mayrín Villanueva y Alexis Ayala esta historia, es para Marcus una oportunidad que aquilata porque suma a su trayectoria.

"Me siento muy afortunado porque Si Nos Dejan llega en un momento de mi vida personal y profesional muy bonito, con cada proyecto me ofrecen personajes distintos y considero que no estoy encasillado en un perfil de personaje".

Recordó con emoción su participación en Monarca, donde interpretó a Jonás Peralta, pues fue su debut en un proyecto de Netflix.

Integrarse al elenco de Si Nos Dejan, añadió, representó su regreso a Televisa, luego de haber trabajado en otras compañías productoras.

Tras finalizar las grabaciones de la telenovela que se transmite a las 21:30 horas por Las Estrellas, Marcus fue invitado a participar en Reputación Dudosa, serie de humor negro de un hombre de 40 años, que vive con su mamá y tiene cuatro amantes.

"Se supone que Arturo López Alcalá, mi personaje, quiere cambiar, se enamora de una de sus amantes y el día que quiere hablar con su familia para contarle los cambios que quiere hacer en su vida, muere.

"Durante los ocho capítulos mi personaje está en el limbo, lo vamos a ver como un fantasma, que quiere comunicarse con la gente en la tierra, pero no puede", contó el actor de 39 años.

INFANCIA DE HIJO

Aunque ya grabó un comercial junto a Ariadne Díaz, Marcus Ornellas cuidará mantener lejos de la actuación a su hijo Diego, de 5 años.

Y no es que el actor no quiera que su retoño siga sus pasos, lo que no desea es que siendo un niño tenga la responsabilidad de un adulto.