AMLO reta a probar que dueño de la casa que habitó su hijo en Houston tiene contratos con Pemex

"Está abierta la investigación. ¿A ver, de quién es la casa? ¿Qué contratos recibieron de Pemex ? ¿Quién los autorizó? No van a encontrar nada, absolutamente nada, pero solo es el escándalo", aseguró el mandatario .

Por segundo día consecutivo, el mandatario habló, sin pregunta de por medio, sobre la "vida de lujo" que lleva su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y que fue exhibida en un reportaje publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el portal Latinus.

"El escándalo de mi hijo por lo de la renta de una casa, todo esto que difundieron mucho. Lo mismo, si tienen pruebas que las presenten, nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían: el amiguísimo, el influyentismo y el nepotismo.

"No permito nada de eso, trátese de quien se trate, aunque sean mis hijos, pero sí les puedo decir que no somos iguales. Nosotros tenemos principios e ideales", señaló el presidente López Obrador.

Arremete de nuevo contar Loret y X González

Luego, consideró que a Carlos Loret de Mola no le gustó la definición que hizo el mandatario de su personalidad y arremetió de nueva cuenta contra el comunicador.

"Me faltó una palabra, dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Me faltó decir que es un periodista golpeador y corrupto, eso fue lo que me faltó, mercenario, sin principios y sin ideales", agregó el mandatario.

También, criticó al empresario Claudio X. González, quien dirige asociación civil MCCI, y dijo que tiene diferencias de fondo con ambos personajes, opositores al gobierno federal.

"Claudio y Loret fueron los que instrumentaron la campaña contra los maestros en la etapa de la reforma educativa, hicieron juntos hasta un documental. Claro que tenemos diferencias, no coincidimos en nada", subrayó el mandatario.

Incluso, dijo que Claudio X. González "es más salinista que Salinas", argumentando que el papá del empresario fue asesor del expresidente Carlos Salinas de Gortari y ambos fueron beneficiados con empresas de la industria eléctrica.

El presidente López Obrador aseguró que Claudio X. González es socio de la compañía española Iberdrola y afirmó que están muy molestos con el gobierno federal por la reforma eléctrica que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión.

"Recuerdo que, en una reunión en el 2006 con empresarios, estaban Roberto Hernández y Claudio X. González reclamando porque yo decía que no habían pagado impuestos cuando vendieron Banamex y él enojado, no es nuevo. Ellos participaron en el fraude 2006 cuando impusieron a Felipe Calderón y les pagaron re bien. DE lo que me acuerdo les entregaron Aeroméxico después de la elección", acusó.

"Antes, en el 2000, Vicente Fox le había entregado Mexicana de aviación a Gastón Azcárraga. Tenemos muchas diferencias y las vamos a seguir teniendo y qué bueno porque ya no hay medias tintas", sentenció el mandatario.